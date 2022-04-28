前台大醫示警：這2件事別做！列「6大防疫原則」觀念要改了

▲林氏璧要大家別再衝急診做PCR以及排隊買快篩。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（28）日驚傳本土確診數破萬例，前台大感染科醫師林氏璧示警，人民觀念要改變了，並提出「6大防疫原則」，要大家別動不動就去急診做PCR，或為了買快篩試劑排隊，群聚反而增加更多風險，「不管政策怎麼規定，從現在開始自主防疫很重要，不要依賴一個口令一個動作」。

前台大感染科醫師林氏璧指出，眼看確診走向高峰，民眾心裡肯定會不安，面對隨著確診人數增加而不斷滾動式調整的防疫規定，大家可能看得霧煞煞，他要大家淡然處之，因為往共存的路上這情況很正常。他提醒，「不要動不動就跑去急診做PCR。不要為了買快篩去大排長龍的排隊，群聚反而增加更多風險。有症狀再檢查比較有意義，現階段抓無症狀感染者也沒什麼意義了。」

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▲林氏璧說，「有症狀再檢查比較有意義，現階段抓無症狀感染者也沒什麼意義了。」（示意圖／記者李毓康攝）

林氏璧也提醒6大重要防疫原則，請民眾務必掌握：

1.如果你確診了，從有症狀日往前抓4天，往後抓5天須特別注意，因為這是你最有傳染力、呼吸道病毒量最高的時間。

2.有症狀往前抓4天，還有發病後5日內，通知你接觸過的親朋好友、同事注意自身健康。特別是有脫下口罩面對面過的。

3.發病往後抓5天，留在家中一人一室和家人分開，等候公衛人員通知。注意自身健康狀況，看有無出現重症的警示症狀。若有請馬上打119就醫。

當出現「警示症狀」包括喘或呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青、無發燒（體溫低於38°C）情形下心跳大於每分鐘100 次、無法進食或喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少。也可使用血氧偵測儀監測，若血氧濃度掉到94%以下就要小心，90%以下要緊急送醫。

4.絕大多數人不需任何治療，可靠自身免疫力康復。隔離期間可使用止痛、退燒以及緩解症狀的藥物減輕不適。如經過2～3天，精神、症狀上沒有逐漸改善，高燒不退，可能要考慮就醫。目前居家照護需要隔離至10天。

5. 60歲以上長者建議減少外出，回到去年5月三級時的防疫強度，特別是沒有打疫苗的，請躲好躲滿。當然，還是希望能考慮施打疫苗，僅打一劑也是有一定的防重症效果。

6. 家有長者或4～5歲以下幼兒，家中成員疫苗請打好打滿，雖無法完全防感染，但感染後病毒量降得也較快。

林氏璧說，掌握以上原則，無論政策怎麼改變，或沒有公衛人員聯絡，「你自己要很清楚前4後5傳染力最高不要傳給他人」，以及在什麼樣的狀況要緊急就醫。