陳時中取消實聯制　他曝關鍵2原因「恐淪吹牛畫符」

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中昨日（27日）宣布取消簡訊實聯制，掀起各界正反意見熱議。前民進黨立委郭正亮認為，突然取消實聯制的原因是PCR篩檢量不夠，另外一個原因是準備的物資不夠，目前全台病床數更是只有1.6萬，若這些問題不能解決，講再多都是「吹牛、畫符」，而且疫情恐怕要一路拖到10月。

簡訊實聯制自2021年5月19日起實施，截至今年4月26日止，已發送47.7億則簡訊，為因應疫情發展及防疫新階段之措施調整，陳時中宣布，取消實聯制措施，簡訊發送將自28日零時起退場，鼓勵民眾下載及使用「台灣社交距離APP」。

前民進黨立委郭正亮在27日播出的政論節目《大新聞大爆卦》中提到，實聯制突然取消的原因在於PCR篩檢量能，台灣最多一天只能篩20萬人，如果有1萬人確診，再加上密切接觸者，光是一天就要篩檢11多萬人，如果確診達2萬人，篩檢人數就超過20萬了，「2萬以上對不起我們沒有辦法篩，這個就是PCR量能問題，而且PCR量能的建立比快篩難」，因為快篩可以買，PCR卻要有醫護人力，醫院也要逐步建立量能。

▲郭正亮直指取消簡訊實聯制的原因是PCR篩檢量能有關。（圖／翻攝自YouTube／大新聞大爆卦）

郭正亮透露，他曾詢問一名醫生，對方以新北市的醫院為例，有症狀前去求診的人，確診率約5％，台灣的PCR篩檢量能一天20萬，假設確診率最多就5％，那也只有1萬人，距離政府喊出「7月中350萬人染疫高峰」還有一大段距離，「是不是要衝到10月才能解除？」

郭正亮指出，除了PCR篩檢量能不足之外，政府準備的物資也不夠，若要在7月達到疫情高峰再下降，一天不可能只有3、4萬人確診，那麼病床數是否能夠負荷就成了問題，現在全台病床數僅1.6萬，而且已經使用4成，當確診人數飆到2萬以上，這1.6萬床恐怕不夠使用，「怎麼沒有去整合基層診所的病床呢？物質基礎是最根本的，你的防疫能做到哪一個地方？」如果都做不到，那這些防疫目標根本就是吹牛、畫符而已，真的要做就要做到物資夠、篩檢量能夠，否則疫情恐怕要一路拖到10月還無法解決。

▲簡訊實聯制取消，但現行的防疫措施還是要維持到5月31日。（圖／指揮中心提供）

另外，指揮中心公布至5月31日止維持現行防疫措施，相關規定如下：

一、即日起取消營業場所/公共場域(含交通運輸/餐飲場所等)實聯制措施，鼓勵民眾下載及使用「臺灣社交距離APP」。

二、現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩：

(一)唱歌時，維持須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.室內外從事運動。

2.室內外拍攝個人/團體照。

3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者。

4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

5.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。

6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

三、營業場所及公共場域(含交通運輸)：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

四、賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

五、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班等交通運輸：於運具內(車廂、船舶、航空器)開放飲食。

六、餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

七、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。