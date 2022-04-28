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雙北5／10達高峰！沈政男曝確診數　軟性封城「全台也是如此」

記者黃翊婷／綜合報導

全台昨日（27日）新增8822例本土個案，台北市長柯文哲喊出「軟性封城」，引發各界熱議。精神科醫師沈政男在臉書PO文分析，雙北新增病例單一縣市不會破10萬，但會在5月10日達到高峰，至於台北市考慮軟性封城，等同於管制社交接觸，其實全台也是如此，比如停止內用，曲線馬上就會折彎下來，「當然也可以清零，但清零在台灣已是過去式了。」

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲確診人數連創新高，許多民眾排隊等著做PCR篩檢。（資料照／記者湯興漢攝）

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沈政男在臉書PO文中提到，雙北新增病例單一縣市不會破10萬，破50萬更是不可能，看看香港和新加坡就知道，他們的人流指數、疫苗覆蓋率、戴口罩與社交距離和雙北差不多，Rt值也相似，疫情高峰可能也會比較相近，每日新增最多就是數萬，「台北頂多就是2、3萬，而新北人口多一點，差不多就是4、5萬。」

沈政男認為，雙北會在5月10日達到疫情高峰，這時疫情已經進行25天，總共約50萬人確診，接著曲線就會彎下來，不過，下降速度要看防疫措施與人流指數變化而定；至於中南部的疫情大約會比雙北晚8到9天，預估當雙北達到高點，高雄每日新增約5、6000例，到時全台每日新增將破10萬例，不會只有4、5萬，「當然，PCR檢測量能與通報流程如果不夠快，很可能做不出10萬這樣的數字，但實際案例就是會有這麼多。會不會更多？也是可能，問題是未必都能確診，但中重症數目會增加。」

沈政男指出，若中重症比例明顯提升，就是感染黑數增多，這個狀況各國都有，尤其是日本特別多，因為日本檢測很少，台灣如果要像日本一樣減少檢測、不疫調也不隔離，前提要先做好普遍防護（universal precaution），也就是把周遭所有人當成確診者，不論到哪裡、跟誰在一起，都要做好防護，只是日本可以這麼做又能控制住重症率，是因為他們老人的第三劑疫苗施打達到九成，「這一點恐怕台灣做不到。」

至於台北市若醫療量能不足，將考慮軟性封城的爭議，沈政男認為，這就是管制社交接觸，「其實全台也是如此」，雖然目前中重症比例與佔床率看起來還能負荷，但如果一天新增破10萬例，一切又會不同了，「韓國、香港、新加坡與紐西蘭，每一國在過去3、4個月都曾經管制內用，就看雙北能撐多久了。」

沈政男也以上海疫情為例，坦言上海在達到新增2萬例前的曲線跟台灣完全一樣，但一封城曲線就彎下來了，雙北如果也進行軟性封城，例如停止內用，曲線也能馬上彎下來，甚至可以清零，「但清零在台灣已是過去式了，全世界只剩中國大陸還在清零。」

● 本文獲得沈政男醫師授權。

今天新增8,822例。 我有沒有在4月9日說，「十七天後就會破萬」？當時你相不相信？ 不是只有你不信啦，全台灣根本沒人相信；不少媒體還去找了所謂專家求證，得到的答案也都是「不會啦！台灣有在疫調，有打疫苗，有戴口罩什麼的，不至於啦。」 ...

沈政男發佈於 2022年4月27日 星期三

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