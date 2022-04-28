50萬確診潮要來了　陳時中3原因曝不會這麼慘

記者黃翊婷／綜合報導

全台昨日（27日）新增8822例本土個案，其中有1892例位於台北市，加上台北市長柯文哲預測，3週後確診人數累計將達到50萬例。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，國內疫情不至於太糟糕，原因有3個，分別為台灣的NPI全球最好、疫苗保護力高以及人口較其他國家少，「有什麼道理會超過別的國家好幾倍？」請大家不用太過擔心。

▲陳時中認為國內疫情不至於太糟糕有3個原因。（圖／指揮中心提供）

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柯文哲預估5月7日台北單日確診將破萬，而依照目前的趨勢推算，等到5月18日，累計確診將達50萬例，必要時會實施「軟性封城」。此話一出，引發部分民眾焦慮，甚至到賣場搶購、囤積生活物資；柯文哲後來進一步解釋，軟性封城相當於2021年6月的三級警戒，他也在27日赴議會報告時道歉，「可能我沒有講清楚，抱歉。」

然而，國內本土確診病例數持續飆高，27日全台共新增8822例本土個案，還是讓不少人十分擔憂。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，柯文哲提出的數目的確會讓人感到不安，但台灣人口較少，若與其他國家進行比較，例如美國的人口高峰大約是台灣的12至15倍，單日最高染疫人數達170萬，所以台灣高起來一天約10萬、20萬例，而韓國人口是台灣的2.5倍，以此估算，我國最多約略是30萬例，但會不會破世界紀錄，大家要理性看待。

▲台灣的NPI做得最好。（資料照／記者湯興漢攝）

陳時中接著指出，台灣的NPI（Non-Pharmaceutical Interventions，「非藥物介入措施」，如社交距離、戴口罩等）全球最好，隔絕了部分快速傳播；另外，在疫苗方面，我國雖然是在比較後期才施打，但現階段的保護力比其他國家高出許多，所以到目前為止，台灣還算屬於前段班。

陳時中強調，台灣疫苗保護力高、NPI做得好，「有什麼道理會超過別的國家好幾倍？」而疫情會有一個高點，但不會無限循環倍數往上走，「這算法就是，每3天半到4天就會成長一倍，起頭會，現在4天多就一倍」，慢慢到一個程度就會緩和下來，柯文哲之所以會那樣說應該是有他的顧慮，「我只是提醒有這幾個因素要併入考慮，大家不用太過於擔心。」