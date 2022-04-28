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居隔「3+4」到底哪天能出門？　8項QA懶人包一次看懂

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

指揮中心宣布26日起居隔「3+4」新制開跑，且先前已進行隔離者也適用此規範，但不少人未接獲衛生單位通知，也搞不清楚自己到底何時能解除隔離，《ETtoday新聞雲》為此整理出7項QA提供讀者參考。

Q1：在4/26前開始居隔的民眾，應如何計算天數？

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A1：4/26前開立居隔書者若已隔離3天以上，一律以4/26作為隔離結束日，4/27可解隔；未滿3天者，則是以接觸日隔天起算3天為結束日。

Q2：居隔期間要做幾次快篩？

A2：前3天共要進行一次快篩，哪一天做都可以，後4天自主防疫期間，若要出門就需快篩呈陰性才可，但每天只需做一次，4天每天出門就是做4次。

▲▼近期1922常見問題（第一批）。（圖／指揮中心提供）

Q3：居隔後4天能出門上班？在餐廳內用？

A3：快篩陰性就可出門上班，但必須保持社交距離，只能在自己的座位飲食，不能和他人共食，可出門採買生活用品，但不得在餐廳內用、聚餐，或與不特定對象接觸。

Q4：居隔後4天沒有出門，可以都不做快篩嗎？第8天解隔能直接出門嗎？

A4：4天自主防疫期間沒有出門需求可不快篩，第8天已經解隔也無須快篩，指揮中心發言人莊人祥則建議，基於保護自己和家人，最好在第4天進行快篩後再解隔。

Q5：家長4/25經老師通報孩子因同班同學確診被匡列的通知，當天立即和孩子一起開始進行居隔，但直到4/29都沒有收到衛生單位的居隔通知，4/29可快篩後出門？

A5：民眾經由確診者、衛生單位或任職單位防疫長等通知為密切接觸者時，就可開始進行居隔，從最後一次接觸日開始算3天，第4天就可在快篩陰性後出門。

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲居隔者應確實做好清消。（圖／記者湯興漢攝）

Q6：居隔或檢疫者每天可請領一千元防疫補助金，「3+4」新制可領幾天？

A6：前3天都可申請，第4天後若快篩陽性同樣可請領，但快篩陰性後不論選擇出門或在家，原則上都不可請領。

Q7：居隔期間快篩為陽性應如何處理？

A7：先聯絡衛生單位解除電子圍離，並迅速前往鄰近的醫療採檢院所或社區採檢站做進一步檢測，但切勿搭乘大眾運輸工具，並將在家中使用過的快篩試劑用塑膠袋密封包好，帶至醫療採檢院所或社區採檢站，交予人員處理。

Q8：呈上題，不能搭乘大眾運輸工具，該如何前往？

A8：可自行開車、騎車、步行或家人親友接送（雙方全程佩戴口罩）前往社區採檢院所做PCR檢測，或依地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程處置。

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