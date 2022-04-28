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普丁狠嗆：誰敢介入俄烏　將祭「閃電般反擊」！

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲ 普丁警告，干預俄烏戰爭將遭遇後果。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁警告，任何試圖介入烏克蘭戰爭的國家都將面臨「閃電般」的回應，強調俄國擁有無人能及的工具，有必要就會使用。外界認為，他口中的反擊工具就是彈道飛彈及核武。

BBC報導，普丁27日在聖彼得堡對議員發表談話時指出，「若外部有人試圖干預烏克蘭，對俄羅斯製造戰略威脅，我們的反應將快如閃電。我們擁有所有（反擊）工具，且我們不是吹噓，有必要就會使用。」他也補充，已經針對所有可能的反擊選項作出決定，但未透露更多細節。

俄羅斯2月24日揮兵烏克蘭，普丁3天後下令俄軍核威懾部隊進入高度戒備狀態。分析指出，此舉便是對烏克蘭盟友的警告，要求他們不要進一步干預衝突。

烏克蘭盟友正持續加碼軍援，美國更誓言確保烏克蘭打敗俄國。俄軍上周撤出基輔周邊地區後，發動奪取頓巴斯地區的重大攻勢，但西方官員指出，俄軍在烏東的行動受阻，很難戰勝頑強抵抗的烏軍，正承受損失。

另一方面，俄國27日切斷對波蘭及保加利亞的天然氣出口，歐盟指控，俄國此舉簡直是敲詐。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）直言，這代表俄國是個不可靠的供應商。克里姆林宮則宣稱，這麼做是迫於西方國家的「不友好措施」。

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