14歲少女被5俄軍性侵懷孕　13歲少女崩潰想改變性向：我恨男人

▲戰爭爆發以來，許多烏克蘭女性遭到性侵。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

俄烏戰爭頻傳女性遭俄軍性侵事件，其中許多受害者是13、14歲的少女，最小受害者甚至只有10歲，截至目前為止已有12起女性被強迫懷孕的案件，還有一名13歲少女因為身心受創，變得極度厭惡男性，希望治療師能幫忙改變性向，這輩子再也不想愛男人。

烏克蘭當局近來成立專案小組，共有5名心理專家與精神治療師專門協助受害女性諮詢與相關協助，其中一名專家克維特科(Oleksandra Kvitko)近來接受採訪表示，與他們聯繫的受害少女很多都是只有14歲至18歲的少女，另外也有婦女、男性與嬰兒，「14至16歲的少女最容易被性侵，戰爭結束後烏克蘭會出現很多懷孕的青少年」。

▼目前當局至少已接獲100多通受害者求助電話。（圖／達志影像／美聯社）

克維特科分享了一名13歲少女的故事，「有一名13歲少女向我尋求幫助時，她說，『請幫我改變我的性向，我再也不想愛男人了』，這些受害的孩子與女性經常站在窗台上想要跳下去，甚至自殘，因為她們不知道以後的人生要怎麼活下去」。

烏克蘭議會人權事務專員捷妮索娃(Lyudmila Denisova)表示，布查一名14歲少女被5名俄兵性侵，如今發現懷孕，由於醫生提醒她若是墮胎，未來有可能會無法再生育，目前正在考慮是否要留下孩子。根據烏克蘭當局統計，自戰爭發生以來至4月25日起，服務專線已接獲101起曾遭到性侵的受害婦女電話，他們認為應該還有更多沒被發現的案件。