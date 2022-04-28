俄突印17萬外交護照！外媒踢爆背後目的：讓特工躲過制裁潛入西方

▲拉夫羅夫帶領的俄羅斯外交部只有1.5萬人，該部最近卻加印了17.5萬本外交護照，引起外界關注。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

外媒踢爆，俄羅斯外交部最近突然花費330萬英鎊（約新台幣1億元），要求加快印製近17.5萬本的外交護照，然而俄國符合外交資格的人數僅區區5000，因此外媒猜測，莫斯科政府加印了近35倍的外交護照，是為了讓國內官員、特務及其配偶繞過西方制裁，穿梭在各國之間。

據《每日郵報》報導，由俄羅斯鷹派外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）領導的俄國外交部，員工不超過1.5萬人，其中符合外交資格的人數更是只有三分之一。不過，俄羅斯外交部最近卻突然下令發放17.5萬本新外交護照，引起外界關注。

俄羅斯的外交護照能讓持有人在出入境時，加快旅行速度，並在一些國家免去簽證。不過，獨立媒體SOTA援引俄羅斯法律指出，俄國只允許負責保護總統和其他高官的聯邦警衛局（FSO）僱員，以及情報機構聯邦安全局（FSB）的特工，在執行外交任務時持有外交護照。

另外，俄羅斯部分議員、法官、檢察官和為克里姆林宮工作的數千名公務員，也可以向政府申請取得外交護照的資格，而他們的配偶在特定情況下，也可能被批准獲得外交護照。儘管如此，SOTA卻舉出數據質疑，俄國外交部的僱員人數不超過1.5萬人，其中更只有三分之一是外交官，外交部卻緊急加印17.5萬本外交護照的行為令人生疑。

報導稱，在俄羅斯外交部的新指令出台之際，西方國家大規模地祭出了前所未有的制裁，限制多位俄國官員入境，因此人們懷疑，這些新護照可能會被俄羅斯官員和特工用來進入西方國家，不過SOTA也拋出問題，「究竟這些俄國官員們打算去哪裡？」