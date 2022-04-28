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美掌握可信證據：俄軍槍斃想投降的烏軍和平民　性侵女人和女孩

▲▼烏克蘭基輔州布查（Bucha）橫屍遍野，還發現280人遭一同埋進集體墳場。（圖／路透） 

▲俄軍被指此前在布查（Bucha）犯下種族滅絕罪行。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國全球犯罪司法巡迴大使范薛克（Beth Van Schaack）27日在聯合國會中表示，美國掌握可信消息來源，顯示一支在烏東頓內茨克地區的俄軍軍隊，槍斃了想要投降的烏克蘭人。其他畫面和報告則顯示，俄軍系統性暴行遍布占領區，女人和女孩遭到性侵殺害，平民被綁住雙手槍決。

CNN報導，范薛克在會中指出美國已掌握「可信情資」，指出俄軍其中一支軍隊在頓內茨克附近地區，面對投降的烏克蘭人時，與其讓他們繳械成為戰俘，俄軍選擇槍殺他們。她說若核實為真，俄軍的行動將會觸犯國際《戰爭法》核心原則，即禁止處決想要投降、受傷或以其他形式擄獲的敵軍戰俘或平民。

▲▼烏克蘭首都基輔（Kyiv）近郊的布查鎮（Bucha）在俄軍撤離之後屍橫遍野。（圖／路透）

▲▼俄軍殺害平民暴行的大量照片和影片，近日陸續出現。（圖／路透）

▲▼烏克蘭首都基輔（Kyiv）近郊的布查鎮（Bucha）在俄軍撤離之後屍橫遍野。（圖／路透）

范薛克接著表示，美國掌握可信的報告指出，有烏克蘭平民在雙手被綁縛住後，遭到行刑式槍決；屍體有曾被虐待的跡象；還有烏克蘭女性和女孩遭到俄軍暴力性侵的證據。

「這些畫面和報告顯示這些暴行並非只出自流氓部隊或個人」，范薛克表示，「這揭露了俄軍占據的所有（烏克蘭）地區，都存在讓人不安的系統性暴力行為模式。」

范薛克強調，那些下令和執行這些犯罪行為的人，都將為此付出後果，而且相關證據每天都在出現，「我們給俄軍和俄國政治領袖的訊息很簡單：全世界都在看，你們也會為此付出代價。」

范薛克說美國歡迎國際刑事法院（ICC）針對這些在烏克蘭的暴行進行調查，並表示這是大家共同的正義目標。

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