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台南市消友會第六辦事處補助消防員健檢　攜手打造打火兄弟健康安全工作環境

▲台南市消友會第六辦事處，加碼再補助南消第六大隊消防弟兄1000元健檢費，使消防弟兄有更多健檢項目的選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消友會第六辦事處，加碼再補助南消第六大隊消防弟兄1000元健檢費，使消防弟兄有更多健檢項目的選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

消防工作不同於一般公務員，因勤務關係一天工時長達24小時，休假僅能依輪休方式，身體狀況容易亮紅燈，且長時間處於高風險工作環境；據研究顯示，消防員出入火警後容易沾惹到致癌物質，罹癌風險比一般人高16％。

台南市府消防局除了目前由市府補助針對每位消防員每2年編列健康檢查預算4500元外，台南市消友會第六辦事處加碼再補助第六大隊消防弟兄1000元，使消防弟兄有更多健檢項目的選擇。

▲台南市消友會第六辦事處，加碼再補助南消第六大隊消防弟兄1000元健檢費，使消防弟兄有更多健檢項目的選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消友會第六辦事處處長謝志仁表示，消防弟兄真的很辛苦，保護這些弟兄身體健康刻不容緩，要讓外勤基層消防弟兄感受到消友會第六辦事處的強力支持，期許能藉此拯救更多性命。

▲台南市消友會第六辦事處，加碼再補助南消第六大隊消防弟兄1000元健檢費，使消防弟兄有更多健檢項目的選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府消防局大隊長邱淵明表示，長期以來消防因身體健康因素，導致許多憾事發生，參與健檢，不僅能即早發現各項疾病，早做預防，還能適時提醒注意身體健康管理；且黃偉哲市長及李明峯局長皆強調消防弟兄在第一線執勤，生活作息常日夜顛倒，為照護他們的健康，我們應該重視對消防員健檢的需求，爭取更多健檢經費補助，讓健檢細項更繁多、精準，確保他們健康每一環節，為消防弟兄的健康做更嚴密把關。

▲台南市消友會第六辦事處，加碼再補助南消第六大隊消防弟兄1000元健檢費，使消防弟兄有更多健檢項目的選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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