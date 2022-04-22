花蓮芒果、西瓜恐欠收！連續降雨釀災損　3鄉鎮提報現金補助

▲勘災小組至玉里鎮、卓溪鄉及瑞穂鄉進行災害勘查。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受2、3月連續降雨影響，花蓮縣玉里鎮、卓溪鄉及瑞穂鄉芒果植株有著果不良等情況，同時玉里鎮大西瓜亦出現異常裂果，縣長徐榛蔚指示組成勘災小組進行勘查，小組成員除花蓮縣政府農業處、花蓮區農業改良場、農糧署東區分署外，特別邀請台南區、高雄區農改場及農試所鳳山分所芒果研究專家，至花蓮產區協助災情診斷並提供果農栽培管理之建議。

玉里鎮、卓溪鄉及瑞穗鄉為花蓮縣夏雪、蜜雪芒果的主要產區，約83公頃，為近年的新興作物，有土芒果的香氣，也帶有愛文芒果細緻果肉的口感，深受消費者喜愛；另外，玉里大西瓜約191公頃，以華寶品種為主，果肉鮮紅、多汁，富含茄紅素、類胡蘿蔔素等對人體有益的營養成分，為花蓮縣知名的作物。

▲受2、3月連續降雨影響，部分芒果授粉不佳，導致著果不良。

經勘災小組現場勘查結果，評估受2、3月連續降雨影響，部分芒果授粉不佳，導致著果不良，玉里鎮大西瓜，亦有部田區瓜形生長不一，有裂果、爛果等情況，經評估芒果受災面積約15公頃，其中損害程度約30%，玉里大西瓜受災面積約100公頃，其中損害程度約20%，已達現金救助啟動標準。

▲大西瓜有瓜形生長不一，裂果、爛果等情況。

花蓮縣政府將依農業天然災害救助辦法等規定，提報行政院農業委員會爭取辦理農業天然災害現金救助，以降低農友損失，協助儘早恢復生產。

徐榛蔚呼籲，連續降雨或低溫均容易造成農作物生長遲發性的影響，農友近期如有發現損害情況，請主動向當地公所通報；另請基層公所對於天然災害之受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友復耕、復建，與維護申請天然災害救助之權益。