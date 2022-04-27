花蓮身心障福利再加碼　愛心小黃補助5／1起調升為70％

▲▼花蓮愛心乘車卡單趟補助額度由原來的50%上調至70%，減輕身障者經濟負擔。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮身心障礙者愛心計程車補足復康巴士之不足，自2018年開辦以來，每年至少有3000人次以上的身障朋友們受惠，花蓮縣政府持續落實身心障礙者交通的保障，將愛心乘車卡單趟補助額度由原來的50%上調至70%，並自今年5月1日起生效。

花蓮縣縣長徐榛蔚表示，截至今年3月止，縣內身心障礙者共計2萬6380人，佔本縣人口的8.2%，身心障礙族群的福利及權益一直為縣府所重要關注的政策，自今年度年5月1日起將單趟計程車補助車資由50%調升至70%，目的就是要減輕身障者的經濟負擔，希冀能降低身障朋友們受疫情的衝擊也期待能更加落實保障其社會參與的機會。

縣府社會處陳加富處長說明，花蓮縣因受限於地形緣故，在交通網絡的布建上本屬不易，尤其偏鄉地區或南區的資源相對缺乏，而對於身心障礙者的交通資源取得更是窒礙難行。為更加積極推動愛心計程車計畫，在今年甄選了兩家計程車行，包括「皇冠大車隊」及「陽光計程車行」服務身心障礙朋友，而本次提高補助車資，預計能吸引更多服務使用者並降低使用的負擔。補助額度提高不僅回應了民意代表對於友善空間關切及身障朋友對於多元交通工具的殷切期盼，也讓花蓮縣向理想化的共融、宜居環境目標更上一層樓。

目前愛心計程車的補助，每月1,000點已設定每月自動存入愛心乘車卡中，搭乘愛心計程車後，下車時直接刷愛心乘車卡付費即可享有車資優惠，陳加富處長提醒各位身心障礙朋友們，使用卡片前記得至各大連鎖便利商店儲值足夠金額以自付其餘30%車資。