黃偉哲護幼兒健康　台南市首推「居家托育守護標章」

▲台南市社會局長陳榮枝指出，針對已施打第3劑疫苗之登記服務居家托育人員（保母）發給「居家托育守護標章」，呼籲家長謹慎選擇居家托育人員，共同為孩子健康把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓父母安心送托幼兒，保障幼兒健康，台南市長黃偉哲宣導鼓勵居家托育人員打疫苗，至22日止登記之居家托育人員（保母）第3劑疫苗施打率達83％，社會局針對已施打第3劑疫苗之登記服務居家托育人員發給「居家托育守護標章」，並呼籲家長謹慎選擇居家托育人員，市府將持續加強宣導，共同為孩子健康把關。

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黃偉哲表示，目前5歲以下幼童尚無法施打疫苗，所以幼兒園、托育機構等的防疫工作更需要大家的關注，除了做好環境例行清消，安心托育的認證可以讓家長認明更有保障。也籲請家長確保家中幼兒與不特定人士保持社交距離，並隨時注意孩子的健康狀況，若發現類似症狀要儘快就醫，另外也再次呼籲市民踴躍施打疫苗，共同守護孩子們的健康。

此外，南市府除輔導保母，亦持續加強查核私立托嬰中心、公設民營托嬰中心、社區公共托育家園及親子悠遊館落實防疫指引，並要求尚未施打第3劑之工作人員儘快施打，倘若未完整施打者，需每週進行快篩。

社會局表示，為減少受托幼兒染疫風險，已於4月21日下午召開緊急防疫會議，由社會局長陳榮枝親自主持，邀請負責居家托育管理之4處服務中心工作人員參加，協助居家托育人員精進及落實相關防疫作為，並擴大要求嬰幼兒之同住家人若正在居家隔離、居家檢疫，亦不能使用服務，以落實南市居家托育服務之防疫管理。

社會局強調，除遵循疫情指揮中心發布之針對居家保母防疫作為注意事項外，台南市首推「居家托育守護標章」，由各區居家托育服務中心審核後發給符合資格之居家托育人員，以鼓勵居家保母踴躍施打疫苗並使家長安心送托。

家長可洽台南市各區居家托育服務中心，優先媒合獲「居家托育守護標章」之保母。第一區居家托育服務中心(06)208-8362、第二區居家托育服務中心 (06)247-2061、第三區居家托育服務中心(06)303-5053、第四區居家托育服務中心(06)635-3728。