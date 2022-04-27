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台東芒果災損嚴重！低溫多雨產量大減　8鄉鎮市可申請補助

▲▼受低溫多雨影響，台東芒果受災嚴重。（圖／台東縣政府提供，下同）

受低溫多雨影響，台東芒果受災嚴重。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣改良種芒果遭遇今年1、2月低溫影響，導致許多鄉鎮地區芒果收成大幅減少，縣長饒慶鈴指示農業處，通知各公所查報相關農災資訊，向中央積極提報災損，爭取列入天然災害現金救助地區，以減少果農損失。

▲▼受低溫多雨影響，台東芒果受災嚴重。（圖／台東縣政府提供，下同）

農業處表示，近日來邀集台東區改良場、農糧署與各受災鄉鎮市公所組成勘災小組，經現地勘查後確認災情嚴重，即向中央爭取現金救助，經過緊急陳報，台東市、關山鎮、卑南鄉、鹿野鄉、池上鄉、東河鄉、太麻里鄉及海端鄉等8個鄉鎮市已列災損地區，果農可於即日起前往鄉鎮公所申請現金救助。

▲▼受低溫多雨影響，台東芒果受災嚴重。（圖／台東縣政府提供，下同）

除了年初低溫等狀況，造成遲發性天然災害外，依據氣象站相關數據顯示，今年改良種芒果尚受到雨量等氣候影響，以致改良種芒果有受粉、受精及著果等不良狀態，遂有枝條未開花、疏花、空包果、掛果率低及吐新梢（吐紅）等問題，導致產量下降，造成農友極大損失。

台東縣政府也再次提醒農友，即日起至5月5日止，攜帶身份證、印章、存摺、栽種芒果的土地謄本或租約到所在地鄉鎮公所辦理，假日一樣能受理，請農民於期限內辦理，不要白費自己的心血與權益，農業處將會全力協助與加速勘災與現金救助發放，協助農民早日復耕生產。

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