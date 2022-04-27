台鐵罷工「類火車」疏運未納入嘉義　王美惠批近萬旅客淪二等公民

▲民進黨立委王美惠。（圖／王美惠辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王美惠27日表示，台鐵工會發動「五一勞動節不加班」的抗爭活動，號召員工響應5月1日依法不配合加班，導致勞動節當天，有超過9成的列車無法發車，交通部雖有提出「類火車」的疏運配套措施，卻未見嘉義市被列入路線當中，嘉義市民宛若淪為二等公民。

立法院交通委員會27日邀請交通部長王國材就「台鐵發起『五一不加班』運動，造成衝擊及應變方案」及「三劑禁令對觀光業損失統計與退費方案、後續『新防疫模式』下觀光產業規劃及準備措施」為題進行專題報告，並備質詢。

王美惠質詢時指出，經統計資料顯示，今年嘉義車站平日運量有6794人次，假日平均則有高達8860人次的運量。這次台鐵罷工適逢連續假日，可能會有近萬名的旅客，乘車權益受到嚴重衝擊，但台鐵所提出的10條「類火車」客運路線，卻完全沒有涵蓋到嘉義市。

王國材表示，交通部將檢討相關疏運措施，希望能做得更完善。王美惠則說，未來台鐵罷工是否會成為常態，難以預料，交通部應加速規劃嘉義市輕軌連接高鐵建設，才能保障嘉義市民行的權益。

王美惠說明，火車是嘉義市唯一對外的城際軌道運輸方式，台鐵取消營運，不僅使嘉義遊子返鄉受到影響，更是阻斷旅客來嘉義觀光。

王美惠也說，疫情期間觀光產業經營已相當不易，鐵路中斷無疑是讓嘉義市的觀光經濟雪上加霜，如今台鐵面臨運輸中斷，損及嘉義市民和旅客的權益，交通部卻毫無補救作為，令人心寒，交通部務必要更積極應處。

▼交通部長王國材。（圖／王美惠辦公室提供）

