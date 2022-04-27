台鐵「五一停駛應變專區」上線了！12條類火車時刻表出爐

▲台鐵勞動節表定列車停駛，一年內可免費退票。（圖／記者謝盛帆攝）

記者李宜秦／台北報導

受到工會發起「五一勞動節不加班」的罷工活動影響，交通部台鐵局宣布停駛當日表定列車，今日於官網新增「五一勞動節應變計畫專區」，公告12條「類火車」路線的時刻表，及其他替代運具搭乘方式。交通部長王國材估計，台北－花蓮車程約4小時、台北－台東約6到7小時。

台鐵局官網「旅客服務」中新增「五一勞動節應變計畫專區」，其中包括退票資訊；基隆大台北地區、桃竹苗地區、台中彰化地區、雲嘉南地區、高屏地區、宜花東地區、支線等疏運計畫；類火車客運各類資訊。

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▲台鐵局今日新增五一應變專區供旅客參閱。（圖／記者謝盛帆攝）

以「類火車」花蓮－台東路線為例，台鐵局公告行駛時間、首末班車時間、行經車站地址、班距與時刻表、花蓮火車站公共運輸位置、類火車及北花線上車處。

該專區也整理其他運具轉乘資訊，以花蓮站為例，公告花蓮客運、首都客運、統聯客運、台北客運、葛瑪蘭客運等客運發車時刻及行經路線。另外交通部長王國材表示，持續盤點出勤人力，30日中午前將公告當日火車的臨時班表。

台鐵局五一勞動節應變計畫專區：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip00C/tipC21/view