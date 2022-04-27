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立委劉櫂豪要求交通部　5／1五一北東疏運確保運能

▲劉櫂豪要求交通部五一北東疏運確保運能。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪要求交通部五一北東疏運確保運能。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪今(27)日於立法院交通委員會，針對5月1日台鐵員工不加班交通部疏運計畫，質詢交通部王國材部長與台鐵局杜微局長。劉櫂豪強調，對於台鐵改革，交通應重視外界對營運安全的期待，改革不應鬆懈；鐵路運輸仍是台東最重要的交通運輸，替代性較低，因應五一交通部應盡力協調能調配出的鐵路運輸量能，並優先考量提供給東部運輸。

劉櫂豪說明，台鐵員工對於台鐵公司化改革與交通部有不同立場，將於5月1日以不加班方式，表達自我訴求，有不同的聲音，都應予以尊重，而民眾對於台鐵改革的期待，最重要的是台鐵安全改革、買得到車票等，此次政府推動台鐵改革，交通部仍須朝著民眾的訴求方向進行，也應積極與台鐵員工持續溝通。

劉櫂豪說明，5月1日疏運，東部運輸目前交通部規劃以客運方式，替代原有鐵路運輸量能，西部運輸有高鐵、國道可以替代，而台東最重要的交通運輸仍是鐵路運輸，較無其他替代方式，劉櫂豪強調，對於5月1日東部運輸，交通部王國材部長提及，目前約略能調配出5%的鐵路運輸量能，交通部應優先考慮替代性較少的東部運輸。也督促台鐵局目前的售票規劃應儘速因應五一實際狀況，提早公布真正的行駛班表，以讓民眾能清楚了解班表的行駛情形。

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