「沒收到日本JR總聯的信」　總統府：台鐵改革刻不容緩

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

全日本鐵路工會總聯盟（JR總聯）近日向總統蔡英文發信，聲援台鐵工會，要求撤回公司化法案。對此，總統府27日表示，尚未收到這封信，不過也強調，台灣人民對台鐵都有深厚感情，台灣社會對台鐵改革也有高度期待，台鐵改革刻不容緩。

JR總聯25日向蔡英文發信請求「撤回台鐵公司化法案」，並表示，17年前發生JR福知山線出軌事故，意外釀成107死、562傷，，事故調查報告書明載，「企業體質」是事故的主要原因。

JR總聯表示，由於JR西日本的盈利優先經營態度，及對犯錯的司機進行乘法性教育的企業體質，間接造成事故發生。從此經驗來看，台鐵公司化與提升行車安全兩者並無關聯，不得不擔心會再次發生鐵路事故。

JR總聯表示，「貴國政府此次提出的鐵路公司化法案中，沒有對鐵路安全的看法，而且無視鐵路工人的意見，因此JR總聯支持台灣鐵路工會提出撤回法案的要求，並要求貴國政府承認台鐵工會的呼籲，接受與台鐵工會的協商」。

對此，張惇涵表示，總統府尚未收到這封信，然而，台灣人民對台鐵都有深厚感情，台灣社會對台鐵改革也有高度期待，台鐵改革刻不容緩。

張惇涵表示，行政院已經提出台鐵公司化的修法草案，目標是要創造三贏，要守護乘客旅運安全，同時確保台鐵員工權益不受影響，並且提升台鐵經營效能。

張惇涵強調，在台鐵改革的過程中，沒有人是被改革者，全民利益才是共同目標，總統府期盼，能夠結合眾人之力，與台鐵員工充分溝通，大家一起努力，讓台鐵更好。

▲JR總聯給蔡英文的一封信。（圖／JR總聯）