女爬「藍皮解憂號」拍照　台鐵員工肉搜批：亡美吧...挨告代價高

▲台鐵藍皮解憂號觀光列車去年試營運時，有女網友爬上車頭拍照被批「亡美」。（資料照／台鐵提供）

記者劉昌松／台北報導

台鐵「藍皮解憂號」觀光列車去年通車後，因懷舊外型吸引不少民眾搶先搭乘，1名女網友興奮地爬上火車頭，還站在軌道中間拍照留念，陳姓台鐵員工從網路訊息拼湊出女網友名字，並留言批「亡美吧？」結果挨告了，陳男賠償6萬元並道歉、刪文換取女網友撤回妨害名譽告訴，另外被控《個資法》部分罪嫌不足，獲不起訴。

「藍皮解憂號」前身是台鐵已退役的「藍皮普快車」，2021年由財團取得經營權，10月間復駛於枋寮-台東之間，在南迴鐵路上行駛約2小時，旅客可開窗看山看海，是列全程景色宜人的觀光列車。

1名女網友在「藍皮解憂號」試營運期間，到太麻里站請朋友幫忙拍了幾張與藍皮解憂的美美合照，並分享在個人IG上，其中女網友爬上火車頭盤腿而坐，以及站在軌道中間等照片，被人轉貼到臉書社團「靠北台鐵」引起議論。

▲藍皮解憂號行駛於南迴鐵路，途中風光有山有海。（資料照／記者彭懷玉攝）

陳姓網友根據女網友的IG、相關部落格資訊，拼湊出女網友的可能姓名，並在留言「…亡美吧？」女網友認為受到侮辱，控告陳男涉嫌妨害名譽以及違反《個資法》。

陳男到案表示，因為自己是在台鐵工作，覺得女網友的舉動危險，已經違反相關鐵路法規，所以留言希望大家公評，但他願意向女網友道歉，承諾刪文並賠償6萬元，換取女網友原諒撤告妨害名譽。

至於非告訴乃論的《個資法》部分，檢察官考量相關照片是由其他人轉貼到臉書社團，陳男並未蒐集，而是根據網友轉貼資訊推論出女網友姓名，不見得每個人都會因此認為女網友就是這名字，且無證據顯示陳男意圖損害女網友利益或為自己他人取得不法利益，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。