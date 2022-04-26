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邢泰釗辦馬英九三中案　國民黨拒背書：政治追殺再追殺

▲▼立法院院會 行使邢泰釗為最高檢察署檢察總長同意權 投票 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會行使邢泰釗為最高檢察署檢察總長同意權投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院院會今（26）日行使最高檢察署檢察總長同意權，在國民黨立委拒絕背書，不出席投票情況下，邢泰釗獲65張同意票，獲國會通過擔任檢察總長。國民黨團質疑，邢泰釗在包括三中案、國安私菸案、全台大停電案等，因辦案政治正確而官運亨通，受到蔡英文大力提拔，在民進黨執政6年內職位三級跳，國民黨無法接受有高度爭議性的檢察總長人事案行使同意權，將不進場投票。

副書記長林思銘表示，檢察總長被提名人邢泰釗能夠被蔡英文賞識，不是偶然，而是有訣竅的。訣竅一：「對國民黨追殺再追殺」。

林思銘指出，邢泰釗在擔任台北地檢署檢察長期間，最指標性的大案，就是國民黨的三中案。這起早就已經由特偵組結案的陳年舊案，卻在檢察總長被提名人指揮主導下重起爐灶，起訴了馬英九一干人等，雖然一審判了馬英九無罪，但著實讓國民黨剝了一層皮元氣大傷，邢泰釗幫民進黨立下了汗馬功勞，當然是大功一件，外界批評根本是政治追殺。

訣竅二「全心盡力為民進黨護航」。林思銘表示，這部分最指標的案子，是2019年的總統府私菸案，民眾認為總統府相關人員就是「特權」走私。這案子最早出手的，是新北市調處和新北地檢署，發生地是桃園地檢署，但檢察總長被提名人卻半途殺出，高檢署硬生生地把案子轉到北檢手上，北檢果然不負眾望，一群的「小弟」被起訴，至於高層人士，幾乎都輕騎過關。

訣竅三「辦得早不如辦得巧」。林思銘指出，2019年11月北檢偵結起訴總統府私菸案後，不到3個月，邢泰釗就被拔擢為高檢署檢察長；此次檢察總長任期屆滿，正當總統重新提名關鍵時刻，邢泰釗再度挺身而出，用國安層級思維主導今年303大停電案的偵辦，如此掌握時機的功力，想不讓蔡英文總統印象深刻都困難。

訣竅四「表忠不必在乎專業」。林思銘表示，在指導地檢署偵辦303大停電案，邢泰釗主張用「準放火罪」來起訴台電人員，更提出「留意反社會分子藉機擾亂民心」、「不排除動物是被人從外面丟進去刻意造成停電」的抓匪諜說法，震驚各界，也嚴重顛覆外界對所謂「法律專業」的認知。

林思銘指出，檢察總長是檢察體系最高首長，事關檢察體系能否發揮查察弊案及維護司法正義的功能，所作所為將影響全國民眾對於檢察體系的信任度。

基於上述爭議案件，國民黨團認為，邢泰釗確實有政治立場偏頗而影響執法公正性的疑慮，誰能保證邢泰釗當上檢察總長之後，會秉持公平與獨立的司法天秤辦案，邢泰釗是否一定不會選擇性辦案？是否一定不會看顏色辦案？實在難令人期待，只能以行動堅決反對不適任的提名人選。

國民黨立委葉毓蘭則說，邢泰釗檢察長「看顏色辦案」的爭議不斷，從新黨共諜案、向心共諜案、三中案，每件都充滿濃濃的政治味，卻沒有一件獲得法院的有罪判決，不禁令人懷疑他的眼裡只有顏色，沒有是非。

首席副書記長李德維表示，從蔡英文任內多起人事案提名，看到的只有用人唯私、用人唯派、用人唯黨，倘若蔡英文總統未來在人事任命案繼續如此下去，這不僅僅是國人或在野黨的損失，更是國家的災難；因此，國民黨團再一次呼籲蔡英文總統，在用人方面，不要再以效忠民進黨、效忠自己的人為標準，而要為中華民國選出最好的人才。

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