三中案、電廠案遭批行政不公　邢泰釗：謠言止於智者

▲邢泰釗建議三中案的被告公開開會時的錄音檔。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

即將出任檢察總長的邢泰釗，遭國民黨立院黨團批評，在三中案、303全台大停電等案件中採取政治性辦案，行政不公。邢泰釗人事案過關後，他特別澄清，從未對停電案發表過意見；另外三中案也非政治迫害案件，希望「謠言止於智者。」

邢泰釗被總統提名為檢察總長人選後，國民黨立院黨團就開始質疑他行政不公，先前審查人選時，國民黨立委即群起砲轟；26日立院行使同意權時，國民黨團又集體不出席領票。另外國民黨立院黨團也召開記者會，批評邢泰釗過去在三中案、全台大停電等案件中政治性辦案，尤其「追殺」前總統馬英九，把政治擺中間、專業放兩邊，更是「辦藍不辦綠」

對於批評，邢泰釗的人事案過關後，他隨即發表澄清。「本來不應該多談，司法界也說司法官不語的原則，我本來準備沉默以對。但因口耳相傳對司法威信會有損害，所以我就澄清。」「我從來沒有就興達案對外發表過意見，也沒有對檢察官講說這是國安案件、反社會案件或第五中隊（心理作戰）案件來辦理，相關的報導均無時間、地點、場合，均為拼湊、斷章取義的報導，希望『謠言止於智者。』」

另外對於三中案，邢泰釗也說，「三中案被告宣稱此為政治迫害案件，希望他們能將案件所指涉的錄音檔（國民黨內部開會決定三中案的會議錄音）或譯文，對外播放，或是公開放在網路上。學《國民法官法》的作法，讓全國人民當法官來評斷到底有無涉案？若他們有困難，只要他們同意可以由我們來公開。」

邢泰釗進一步指出，「三中案被告指稱檢察官起訴與事實不符，若此言為真，請問，為何台北地檢署提起公訴後，中影公司就返還近24億元的不法所得、物品給予國庫；其中的9.5億現金已經入庫，另外市值超過14億的國片版權（共330部影劇版權，2005年鑑價即已超過14億）也返還給國家。若為政治迫害，為何馬英九給別人的財物，現在人家都還回來了？」

最後邢泰釗站在基層檢察官的立場說，「我們也不是要做爭辯，只是要讓大家知道，檢察官非常辛苦地幫國家把錢要回來，希望國人給檢察官一個公道。我們今天在馬路上，各位看到哪一塊磚、哪一個建設，可能就是檢察官要回來的錢。」

▼邢泰釗要大家想想基層檢察官的辛勞。（圖／記者吳銘峯攝）