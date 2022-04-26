快訊／民進黨立委挾人數優勢　邢泰釗獲65票出任檢察總長

立法院會26日上午行使檢查總長人事同意權案投票，為確保議事順利進行，民進黨團一早便發布甲級動員令，黨團成員也依序在上午9時準時進入議場排隊領票，國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團則未投票。

另外，國民黨團在會前召開「政治優先？司法獨立？拒絕背書檢察總長同意權案」記者會，黨團總召曾銘宗表示，國民黨團不會進場投票、不為邢泰釗背書，期望邢泰釗能夠充分維持司法獨立性、提高全民對司法的信任度、維護社會正義，以及辦案要依法行政，不能有任何意識形態。

蔡其昌在上午11時投票截止後宣告，領票委員65人、未領票委員48人，根據開票結果，邢泰釗獲得65張同意票、0張不同意票、0張無效票，並由蔡其昌宣布，邢泰釗獲全體立委過半數同意，為最高檢察署檢察總長。

現任最高檢察署檢察總長江惠民任期將在今年5月7日屆滿，總統蔡英文日前依《法院組織法》第66條第2項規定，提名邢泰釗為最高檢察署檢察總長，咨請立法院同意。根據《法院組織法》規定，檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之，任期4年，不得連任。

邢泰釗為中國文化大學法律研究所碩士，民國74年司法官特考及格，司法官訓練所24期結業，歷任雲林、屏東、高雄等地檢察長，後升任金門高分檢、花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、台北地檢署檢察長。

▼立法院會進行檢查總長人事同意權案投票。（圖／記者屠惠剛攝）

