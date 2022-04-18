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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

《更生保護工作指引》新書發表　樹立服務SOP

▲▼更生保護會出版《更生保護工作指引》。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更生保護會出版《更生保護工作指引》，樹立專業化並明定服務標準流程。（圖／臺灣更生保護會提供）

成立已76年的臺灣更生保護會，全國共有20個分會，每年服務案量超過1萬2仟人，服務人次超過9萬人次，在柔性司法中，日益扮演重要的角色。

為順應社會潮流，服務態度及方式之改弦更張，實屬當務之急，因此更生保護會出版《更生保護工作指引》，樹立專業化並明定服務標準流程，藉此提升服務品質。

更生保護會於2022年3月21日在高等檢察署第三辦公室三樓舉辦《更生保護工作指引》新書發表會。法務部長蔡清祥致詞時表示，法務部推動貫穿式司法保護措施，提早從監獄內的關懷開始，一直到出獄後的更生，每一個環節都能影響更生人是否順利復歸社會。更生保護會制定「工作指引」，讓更保同仁在執行業務時，有專業標準流程可以依循，更生人也能獲得更周全的服務及協助，意義非常重大。

高檢署邢泰釗檢察長兼臺灣更生保護會董事長表示，推動更生保護工作，除需有立法與行政部門的協力外，更仰賴第一線工作同仁的經驗交流，才能給予更生人實質有效率之協助，也期待更保夥伴透過「工作指引」瞭解業務內容，互相交流、經驗傳承，提升專業知能，讓更生保護的精神更加落實與精進。

行政院政務委員兼發言人羅秉成表示，行政院於2018年2月26日核定「強化社會安全網計畫」，強調以家庭為中心、以社區為基石，為貫徹及落實國家重要政策，臺灣更生保護會在執行更生保護事業時，扮演重要的角色，而「工作指引」則是更生保護事業專業面及制度面之深化與精進，也讓保護工作推動能更上一層樓，值得肯定。

工作指引為新進人員聘用依據、在職人員服務準則、教育訓練之教材，並定期評量。此外，內容除隨時更新外，也會因業務型態而加入新元素。（本文轉載自臺灣更生保護會《甦活人生2022年4月電子報》

▼更生保護會出版《更生保護工作指引》。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼更生保護會出版《更生保護工作指引》。（圖／臺灣更生保護會提供）

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