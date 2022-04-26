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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

立法院同意邢泰釗任檢察總長　邢泰釗：將貫徹四大方向

▲▼邢泰釗將出任檢察總長。（圖／記者吳銘峯攝）

▲邢泰釗將出任檢察總長。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

蔡英文總統提名邢泰釗擔任檢察總長，今天立法院行使同意權，結果65票全數過關。邢泰釗獲知人事案過關後，隨即表示感謝立法院支持，並強調將貫徹報告時提到的「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」，全力以赴！

本次立法院行使同意權，因國民黨團不進場領票的狀況下，由在場的65名立委領票，最後65票全數同意，邢泰釗擔任檢察總長人事案順利過關。邢泰釗為中國文化大學法律研究所碩士，司法官訓練所24期結業，歷任雲林、屏東、高雄等地檢察長，後升任金門高分檢、花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、台北地檢署檢察長，現職為台灣高等檢察署檢察長。

邢泰釗得知人事案過關後，隨即對總統蔡英文、立法院諸位委員，表示感謝，謝謝眾人對他的信賴與託付。「有關本人在立法院委員會審查時報告所提『』有溫度的司法』、『堅持司法獨立性』、『保持客觀義務』、『精進專業智能』，四個方向是日後努力目標，將全力以赴。」

另外記者詢問他當時在立法院答詢時，提到未來會對冤錯案件成立「跨級跨轄」的聯繫平台，加強案件的縱向、橫向聯繫。邢泰釗指出，因為法院對於案件的判決不同，因此對於冤錯案件，有時候需要提出再審來翻盤；但有時候又需要提出非常上訴來救濟。而再審攸關於事實審的部分，經常是一二審檢察官需要準備；但非常上訴又專屬於第三審的檢察總長權利。所以如果成立「跨級跨轄」的聯繫平台，才能大家合作，一起對冤錯案件提出救濟，才具有實質意義。

此外，記者也詢問他對於恢復特偵組的意見，邢泰釗強調，這牽扯到最高檢的人事、財政問題，必須具有法源依據，不是他的意見就能決定特偵組的存廢，需要全民有共識才行。而邢泰釗更進一步指出，「這問題永遠不會停下來，設立特偵組是為了解決問題，但如果大家還是不信任司法，設了也是白設。都不信任檢察官，設了只是為了要吵架，講了半天，又變成政治迫害。」

▼邢泰釗。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼邢泰釗將出任檢察總長。（圖／記者吳銘峯攝）

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