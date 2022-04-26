「疫情將成幾何式的上升」　璩大成：2、3個禮拜後可能會達到90倍

記者杜冠霖／台北報導

本土疫情延燒，確診數已連日破千，北市聯合醫院總院長璩大成分析，根據觀察到的數量，台北甚至全國的疫情都會呈現幾何級數的快速上升，可能是兩三個禮拜後，疫情就達到現在的90倍。

璩大成表示，根據觀察到的數量，台北甚至全國的疫情都會呈現幾何級數的快速上升，這樣的現象在過去半個月到一個月之間，在世界各國都發生過，這個現象可能在很短的時間內，可能是兩三個禮拜，就達到現在的90倍。

璩大成指出，比如說10天後，就會是現在的量的5倍，公共衛生界、醫界正在努力苦撐，中央也好、地方也好，都在苦苦支撐，「但我們堆的沙包都還沒辦法承受疫情5倍到90倍的成長。」

璩大成表示，若疫情超過採檢、通報、陽性居家照護、住院量的負荷時，會進入黑數期，這個時間也不會太長，「呼籲各位民眾不要驚慌、害怕，先有心理準備，我們已經在用力準備，特別在防止重症、死亡的發生，包括醫療中心、區域醫院。」

璩大成指出，這個部分是一個心態的改變，過去政府非常努力，大家sop都非常清楚，「其實待在家裡、盡量不要外出，做好心理準備，就能度過這個階段，全世界都度過了，我相信我們也可以。」

▼北市聯合醫院總院長璩大成。（圖／北市府提供）

