快訊／推線上教學「酷課雲」卻頻當機　北市：國外IP大量攻擊

記者杜冠霖／台北報導

台北市國高中生今天起實施居家線上教學演練，北市的「酷課OnO線上教室」25日竟出現速度遲緩、當機等現象，對此，台北副市長蔡炳坤26日在防疫記者會上表示，昨天下午一點發生大流量的登入導致系統中斷一個小時，經查，是來自於國外IP每秒一萬次登入的大量攻擊，也就是ddos（阻斷服務攻擊），到記者會前，已經持續有4波攻擊。

教育局統計，北市公私立國高中職計有128校，全校全年級採線上教學演練計有79校，採部分年級實體部分年級線上演練計有45校，採全校實體課程者計有3校，1校因逢春假未辦理。統計全市約有4千餘班辦理線上教學演練，約占總班級數9成，演練學生數約12萬餘人；5百餘班採實體課程，約占總班級數1成，學生數約1萬餘人。

蔡炳坤指出，從昨天開始國高中開始大規模線上教學演練，每小時有11-12萬人次在使用，整個瀏覽人次增加了42萬，總瀏覽人次來到9041萬。

蔡炳坤表示，昨天下午一點，發生有大流量的登入導致系統中斷一個小時，經查，是來自於國外IP每秒一萬次登入的大量攻擊，也就是ddos（阻斷服務攻擊），到記者會前，已經持續有4波攻擊，目前已經做好相關防護，對於酷課雲安全防護裝備都在升級。

▼北市公私立國高中職，於本週4月25日-4月29日期間約有9成班級數辦理線上教學演練。（圖／台北市教育局提供）

