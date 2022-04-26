宜蘭+126！晶園喜宴還在燒...今天又+7　收容所累積250人染疫

▲▼宜蘭26日＋126！，學生＋11受影響學校64校，另南澳鄉＋13、晶園喜宴＋7等。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭疫情延燒＋126！學生新增11確診者，受影響學校共64校；另南澳鄉再增13人確診，其中5人是晶園喜宴案的衍生案、1人與金岳喜宴有關；而晶園喜宴傳播鏈增加7人，魚販群聚案部分則再新增3人；其餘確診者均是零星個案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宜蘭衛生局表示，26日宜蘭新增確診學生數共11人，全校停課部分，新增清溝國小、公正國小、礁溪國小、馬賽國小等4校；部分班級停課部分，新增南安國小、力行國小、員山鄉立幼兒園、私立康乃爾幼稚園、私立光樺幼兒園等5校，受影響學校共64校，143位學生、8位教職員確診。

至於南澳鄉26日新增13人確診，其中5人是晶園喜宴案的衍生案、有1人與金岳喜宴有關，4人已知感染源，另3人正在疫調中。

而晶園會館喜宴案再新增7人，魚販群聚案部分則再新增3人，已累積46人確診，25日下午在大溪漁港提供篩檢服務，總計篩檢358人，目前還在分析中。

有關宜蘭收容所部分，是新增1名工作人員確診，累積人數250人，其中包含27位工作人員、4位工作人員的親人與219位收容人，縣府將持續提供足夠的醫療照護與生活支持。