快訊／柯文哲估5月7日「北市單日確診破萬」　必要時「軟性封城」

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記者袁茵／台北報導

指揮中心26日公布，新增6295例本土確診，其中台北市為1302例，一共有8個行政區確診數字破百。台北市長柯文哲表示，預估5月7日台北市單日確診數會破萬，倘若破萬的話，可能就不能做疫調與匡列，且必要時「還是會軟性封城，降低活動。」

台北市政府26日下午召開防疫記者會，柯文哲提及，目前疫情已經散開，台北市確診數破千例，4月26日大約有1000多人確診，如果不做任何動作，甚至將現有居家隔離縮短，估計到了5月4日的台北市每天案例會達5000例，5月7日將破萬例，但這是沒有做任何動作的情況下。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲指出，他最近一直在詢問中央題目，每日新增確診數多少是全台可接受的？同樣問題也會詢問台北市政府，如果每天確診數達到5000例，會讓每天PCR都出現困難，因為要檢查出5000個PCR陽性個案，假設陽性率達到10％，那就代表要一天做5萬人才能測出來，倘若一天破萬例，就得單日做10萬人PCR。

柯文哲說，未來要思考一個問題，倘若案例不斷增加，也許最差的情況是「按照其他國家模式」，疫情最嚴重時就不疫調、不匡列，因為連確診者都無法追蹤，被迫只能處理臨床重症病患。

柯文哲認為，台北市的防疫政策無法自己決定，因為台北市、新北市、基隆市與桃園市為首都生活圈，各縣市的方法都要接近或差不多，但大家必須討論「當案例到達多少數字時，防疫戰略要做更改？」這題必須嚴肅思考，到何種程度下的防疫戰略要重新改變，變成「只處理臨床重症（病患），其他（確診者）都不再去管。」

柯文哲強調，要先將醫療量能控制住，不能有醫院無床可用的情況，「必要的話，還是會軟性封城，要降低整個活動。」不過自己也發現老百姓「滿樂天」的，很多餐廳都客滿，不過隨著疫情的變化，他們也會每天跟市民公告策略，而這未來一週將會是關鍵期。