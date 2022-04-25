青草湖國小新建活動中心動土　有舞台、球場、半戶外多功能空間

▲青草湖國小將新建首座活動中心，今舉行動土典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市青草湖國小將新建創校16年來首座活動中心，新竹市副市長沈慧虹今代表（25）日出席動土典禮。她表示，青草湖國小過去長期缺乏室內運動空間，校內集會、活動、體育課經常因天氣受限，林智堅市長上任後積極爭取中央補助，投入超過8400萬元新建2層樓多功能活動中心，有室內籃球場、羽球場，孩子可以安心、舒適地運動，預計112年啟用。

沈慧虹表示，青草湖國小是一個自然的學校，老師們帶孩子划獨木舟，從客雅溪一路到青草湖，也帶孩子在校內自己種植、收割稻米，這樣的種子讓學生自然而然愛護土地。青草湖也重新整治，現在還提供SUP的活動，青草湖國小周邊人情味濃厚，學生熱情又溫暖，是一個和自然共生的全人教育學校，活動中心未來完工後，也會讓周邊居民共同使用，請工務處營造和建築師多努力，在施工期間確保孩子安全。

市府說明，青草湖國小民國95年創校，推動食農教育、探索青草湖與客雅溪在地環境、遊學課程等多項特色課程，此次以美學導入活動中心設計，由張從仁建築師設計，有室內籃球場、羽球場、舞台等，以半戶外空間延伸室內外活動，設置希望草原並以運動場鄰接操場，減少對既有校舍的景觀視覺阻擋，活動中心屋頂外型更呈現客雅溪「流」的概念及意象。

「感謝市府補助新建活動中心工程的經費，提供學生更多元的學習環境。」青草湖國小校長許慶恭說，未來活動中心完工後，將解決下雨天體育課的教學問題，真的對學校幫助非常大。

教育處表示，林智堅市長上任以來補助青草湖國小校園環境改善，投入近1千萬元，包括冷氣裝設、增班設備等，此次再投入8445萬元新建活動中心，盼帶給學生嶄新的校園體驗，也帶給社區居民優質的共享運動空間。

市府表示，林智堅市長重視教育發展，上任後投入逾54億元推動新校園運動，新設2校、整建36棟校舍；投入逾4.1億改善學校體育設施；108年起推動「降溫計畫」，投入4.5億元經費，為全市公立國中小裝設冷氣，領先全國完成班班有冷氣；另也投入超過2.6億元建置21處通學步道。