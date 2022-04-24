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五月雪來了！新北最佳賞桐景點超浪漫　即時花況搶先看

▲五月雪來了！新北最佳賞桐景點超浪漫 即時花況搶先看。（圖／新北市景觀處提供）

▲五月雪來了！新北最佳賞桐景點超浪漫，即時花況搶先看。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

油桐花開的季節到了，每年4至5月油桐花在新北各地盛開妝點，目前正在各地盛開妝點，新北市綠美化景觀處特地在臉書「賞花快報」粉專規畫「線上賞桐」，歡迎民眾上線交流賞桐資訊，趕緊規畫踏青小旅行，出發去欣賞超浪漫的「五月雪」。

景觀處長林俊德表示，三芝地區可說是新北市桐花最密集的區域，三芝大坑溪上游的賞桐步道，全線以細緻碎石鋪地，坡度平緩親人，走累了還可以坐在步道旁木椅欣賞桐花之美，從淡水捷運站搭乘公車至三芝區新庄子站即可沿三生步道 (櫻花步道)至賞桐步道賞花。

▲五月雪來了！新北最佳賞桐景點超浪漫 即時花況搶先看。（圖／新北市景觀處提供）

▲瑞芳四腳亭盛開「桐花步道」。

林俊德說，位在山區的石碇，自淡蘭吊橋沿著淡蘭古道步行，全程約兩公里，可沿途欣賞盛開的桐花，沐浴在樹蔭環繞間，走到古道的尾端是充滿文化氣息的石碇老街，親近大自然之餘還能品嚐美食，適合親子同樂的半日遊行程，前往方式可搭乘捷運文湖線至木柵站轉乘公車至雙溪口站。

此外，還有深坑區阿柔洋公館後賞桐步道、土城區桐花公園及南天母路一帶、新店區二叭子植物園、石碇格頭里北47-1線9K處、瑞芳四腳亭登山步道口至砲臺遺址與樹林區客家藝文館等處，可望於未來數週桐花滿開。

農業局李玟表示，防疫期間若不想外出人擠人，可以在FB「賞花快報」粉專點讚追蹤，即時掌握各地區花況，在家裡「線上賞桐」，歡迎民眾分享與交流新北市各桐花資訊，若實在想出門走走，也務必遵守中央流行疫情指揮中心規定，外出須全程配戴口罩，拍美照時也務必把口罩戴好，保護自身安全。

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