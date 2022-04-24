基隆婦產科6新生兒染疫　護理師21日確診「疑隱匿沒通報」

記者郭世賢／基隆報導

基隆市某婦產科爆群聚感染，據市府調查，6名新生兒及3名工作人員，共9人確診，目前已對該婦產科77名人員進行PCR篩檢；市長林右昌在疫情記者會表示，6名新生兒健康狀況無虞。據了解，該婦產科21日就有1名護理師確診，但第一時間並沒有通報衛生單位；隔天3名新生兒染疫，也沒有通知家長，疑似涉及隱匿。

▲基隆婦產科6新生兒染疫，護理師21日確診疑隱匿沒通報。（圖／記者郭世賢翻攝）

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《東森新媒體ETtoday》記者向民眾黨基隆市黨部副主任林毓峯求證指出，確實接到1名護理師21日確診後，隔天醫院發現有3名新生兒也染疫，且婦產科也沒有告知新生兒的父母，第一時間也沒通報衛生單位，導致後續疫情擴大，甚至還有不知情的產婦，在這段期間前往婦產科進行產檢。

林毓峯表示，婦產科內還有3名新生兒，目前僅1名護理師而已，這名護理師要全時段24小時照護，她完全無法負荷，希望市府能介入協助。

針對婦產科染疫，市長林右昌在疫情記者會表示，該婦產科共有6名新生兒確診，其中2名新生兒已送往林口長庚醫院進行安置，健康狀況無虞，另4名新生兒已無大礙，也將嬰兒室裡面4名工作人員全匡列隔離；至於感染途徑來源，經疫調後是新生兒室的工作人員確診，目前已對婦產科共77名人員進行PCR篩檢。

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