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9歲女誤看A片被狼叔逼淫！豹紋眼罩上銬SM　怕爸爸殺死他隱忍9年

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北一少女從9歲起遭同住叔叔性侵虐待，長達9年，直到向乾媽哭訴才報警揭露此事，經新北地院審理，依強制性交等罪，加重判處狼叔徒刑26年。

記者郭玗潔／台南報導

新北一少女小彤(化名)和叔叔同住，9歲時在叔叔電腦上誤點A片，遭叔叔威脅若不幫他口交，就要跟她父親說她偷看A片，遂性侵得成，此後叔叔以暴力威脅，性侵小彤至18歲，直到小彤崩潰向乾媽哭訴，才報警揭露此事。經新北地院審理，依強制性交等罪，加重判處狼叔徒刑26年。

判決書指出，小彤和阿嬤、父親、叔叔共同居住在板橋，99年間小彤才9歲，到叔叔房間玩電腦，看到桌面有影片，以為是卡通就點開來看，結果卻是A片，一旁睡覺的叔叔聞聲起床，威脅小彤若不幫他口交，就把看A片的事情告訴阿嬤和父親，而後性侵得逞。

小彤上小六初經來了之後，叔叔開始性侵她，一直持續到她18歲事情曝光為止。小彤表示，叔叔以各種威脅與她約定每個月都要性交1次，地點多在叔叔房間，甚至在自己跟父親房間，所以確定每個月至少會被叔叔性侵1次。

一開始小彤會激烈反抗，趁隙逃到房外，但還沒逃到客廳，就被抓住腳硬拖回房間打罵，只要反抗哭叫，叔叔就會勒住脖子，讓她差點窒息。在暴力下，小彤心生恐懼，逐漸理解到反抗沒用，只是自討苦吃而已，所以之後小彤再也不敢拒絕他。

小彤表示，叔叔經常以毆打、掐脖子等方式，強行將她壓制在床強暴，或以要在臉書散佈小彤口交照片、不性交他會很想死等理由威脅，再違反她意願性侵。109年8月晚間，叔叔直接打LINE電話傳小彤進房，一踏進房門，叔叔立即鎖門、關燈，幫小彤戴上豹紋眼罩，並用紅色毛絨手銬將她雙手銬在背後，要她趴在床上還有打屁股，要求小彤叫出聲，施虐了1小時。

小彤隱忍多年，不敢將此事告知家人，是因為認為父親個性強硬、容易被激怒，怕他知道後會殺了叔叔，導致家庭破碎，也怕阿嬤沒人照顧，也因感到羞辱丟臉，更不敢跟老師、同學講。

直到109年8月，有天小彤心情低落，叔叔還狂傳LINE訊息，要她趕快回家讓他性侵，小彤終於情緒崩潰，向乾媽傾訴此事，乾媽隨即帶小彤到警局報案。

審理過程中，父親作證，小彤小學時與阿嬤同睡，他曾發現小彤被叔叔抱到他房間；在小彤國中時，也看過叔叔半夜跑去房間站在床邊，他都有警告叔叔不要這麼做。甚至叔叔喝醉時，還躺在地上吵著要抱小彤，也發現叔叔至少2度偷偷複製小彤房間的鑰匙，及發現房間的手銬。小彤報案後，父親也質問叔叔此事，叔叔不敢回答，並沒有解釋。

經新北地院審理，小彤長期被叔叔性侵證據明確，被告作為叔叔，不思善盡照護姪女之責，為滿足一己性慾，罔顧倫常，犯罪次數高達82次，帶給小彤終身難以磨滅之陰影，小彤報案後與乾媽同住，若提起此事仍會大哭，甚至嘔吐、發抖，後依強制性交等罪，加重判處狼叔徒刑26年。

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