通緝犯入監前約伴開毒趴　南警一網成擒助提前成行

▲通緝犯入監前約伴開毒趴，台南市警二分局警方一舉破獲，逮徐嫌3人，並提早助他入監。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局中正派出所員警，23日深夜11時許夜間執行巡邏勤務中，發現1部號牌熟稔之車輛剛開進育平路某家汽車旅館內，員警再以電腦查證確認為因涉嫌詐欺及毀損等案通緝在逃之徐姓逃犯所有，線進查一舉查獲徐嫌3嫌在開入前毒趴，全案依法送辦。

二分局指出，警方立即請求支援，並向旅館人員確認房間門號後於外部埋伏，30分鐘後房間鐵門突然打開，房庫散發出濃厚K味，其中登記開房之茅姓民眾單獨走出欲至櫃台商借充電器，當場為員警攔下盤檢並即帶同警方進入房間，發現徐姓逃犯及另一劉姓犯嫌等2人正在房內飲酒唱歌及吸食愷他命K菸，當下全部員警帶回調查。

徐姓犯嫌之前因涉及毀損案及詐欺案，分別台南地檢署及高雄地檢署發布通緝在逃，員警查緝多時並掌握其代步車輛。23日晚該車開進汽車旅館時剛好為巡邏經過之眼尖員警發現，中正所員警經確認無誤後立即請求支援。經員警在外埋伏並趁開房之茅姓犯嫌外出時盤檢，其帶同警方進入房間內，徐、劉兩人仍在房間內嗨歌、喝酒及吸毒，徐嫌見警方直呼其姓名頓時楞坐現場，桌面散落之愷他命毒品2包計4.93公克、吸食之K盤2個也為員警全數查扣。經調查該2包毒品分別為茅、劉2嫌持有，3人因徐嫌近期將自行前往地檢署報到入監服刑，入監前3人相約至汽車旅館內開趴吸毒道別，不料甫30分鐘即為員警查獲。警方調查後除將3人均採集尿液送驗，另將持有、吸食第三級毒品之茅、劉、徐等3嫌依涉嫌毒品危害防制條例函送偵辦；另也將因案通緝之徐姓逃犯解送地檢署歸案；所持有之毒品將持續追查溯源。