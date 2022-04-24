　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

囂張！車手冒名「檢警」行騙　得手20萬又來電要提款卡

記者林悅／台南報導

台南市警六分局接獲報案，詐騙集團冒用假檢警身分，謊稱被害人身分遭冒用，須上門向其取走名下帳戶、提款卡及現金，於得手現金後，食髓知味，再度聯絡被害人，22日下午4時請被害人再交付其他金融帳戶的提款卡時，被市警六分局合力圍捕車手到案。

▲台南市警六分局合力圍捕出面取款車手到案，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局合力圍捕出面取款車手到案，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局合力圍捕出面取款車手到案，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，詐騙機房一線人員冒用台電公司，稱被害人欠繳電費3萬元，並謊稱身分極可能遭到冒用，隨即將電話轉接給二線假檢警，由其在電話中假裝問筆錄，將民眾個資、金融帳戶及戶內款項皆詢明後，再派員分次上門取走金融卡和現金，使被害人損失20餘萬後，被害人詢問友人才知道自己遭人詐騙，趕緊向台南市警六分局新興所報案。

不料詐騙集團食髓知味，再度以電話要求被害人，交付其他帳戶之提款卡，並表示會派「檢察官」上門領取，六分局接獲線報後，調度線上便衣及制服警力，於22日下午4時許，至新建路埋伏，當場壓制逮捕出面取款車手，警方將持續追查其他被害人，並刨根溯源追查幕後集團。

▲台南市警六分局合力圍捕出面取款車手到案，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警六分局強調：檢警絕不會在電話中做筆錄，也不會上門向民眾收取保證金、存摺或提款卡，民眾若接到類似電話，就是詐騙電話，請立即向165專線或附近派出所諮詢確認。也呼籲年輕人求職找工作應循正當管道，向職訓局和就業服務站洽詢，切勿當詐騙集團的車手，否則不但沒賺到錢，還要進牢獄吃牢飯，最後還要負起龐大的賠償責任，得不償失。

►毛孩補充營養最簡單的方法是這個！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
快訊／陳時中估單日最高4.5萬！　「紐西蘭是我們努力方向」
快訊／柯P估「單日5萬確診」持續100天！　陳時中回應了
快訊／「快篩實名制明上路」是假的！　陳時中：轉傳觸法
快訊／今增1重症、10中症！　男「打過3劑」呼吸衰竭住加護
快訊／本土5092「22縣市全中」　新北1731最多、還有2
快訊／今本土確診5092例！　再創新高
LIVE／今本土飆破5000？　陳時中最新說明
快訊／蔡英文拍板！民進黨台中、雲林、苗栗市長人選出爐
快訊／午後雷雨開轟！　「4縣市」大雨特報
北車大廳塞爆！　「擠一團搶打疫苗」畫面曝
劉德華「現身」！曝被顧寶明唸：小朋友，不要那麼拼命啦
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貴賓狗走失　好心女帶回照顧PO網尋飼主...女警看到了

彰化振興消費抽獎1人中35次！網狂酸：好神　縣府要「抓詭」了

生人迴避！彰化和美26日晚間「送肉粽」　路線曝光

囂張！車手冒名「檢警」行騙　得手20萬又來電要提款卡

收購人頭帳還包吃助？怕被偷領或掛失　14煞強擄拘禁2周才放人

快訊／機車停路旁...台南騎士離奇落水　送醫搶救中

機車坐墊遭阿北劃破！桃園女心軟不追究　網友一面倒支持提告

屏東也有「腳交女」！國道上盧小小　運將驚喊：不想和你一起死

台中單親媽車禍死亡　子女處理後事赫見「大陸爸爸」

路被擋按喇叭慘吞罰單！他怒罵醜八怪　錢包再噴出一堆小朋友

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

淡水驚見「未來感爆改車」　老夫妻蝦趴後秒吞罰單！

Selina失去甜美嗓音...找回勇氣繼續唱　男友正面曝光！她甜「你的帥我都懂」

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

廖老大替台灣勞工發聲！怒：薪資調高都移工得利

貴賓狗走失　好心女帶回照顧PO網尋飼主...女警看到了

彰化振興消費抽獎1人中35次！網狂酸：好神　縣府要「抓詭」了

生人迴避！彰化和美26日晚間「送肉粽」　路線曝光

囂張！車手冒名「檢警」行騙　得手20萬又來電要提款卡

收購人頭帳還包吃助？怕被偷領或掛失　14煞強擄拘禁2周才放人

快訊／機車停路旁...台南騎士離奇落水　送醫搶救中

機車坐墊遭阿北劃破！桃園女心軟不追究　網友一面倒支持提告

屏東也有「腳交女」！國道上盧小小　運將驚喊：不想和你一起死

台中單親媽車禍死亡　子女處理後事赫見「大陸爸爸」

路被擋按喇叭慘吞罰單！他怒罵醜八怪　錢包再噴出一堆小朋友

竹市+20！家族一次確診6人　RT麵包、順發3C、NOVA列足跡

北美季後賽神奇畫面　「吉茵珂絲」普攻偷巴龍...2打5奪五連殺

活動脫口罩核對身分恰當？陳時中要大家別過度擔心：不禁實體

八點檔女神回歸救火？　曝《一家團圓》拍攝現況「每天快篩」保平安

滿滿海鮮大平台！台南超狂隱藏版意麵　魷魚蚵仔干貝海瓜子自由配

嗆陳時中「去八大會被打槍」　民眾黨擬參選人再喊：韓國瑜值得學習

估單日最高4.5萬！陳時中舉「紐西蘭致死率0.05%」為例：是努力方向

公務員存錢5年「想辭職開飲料店」！過來人曝超慘下場：別想不開

美麗島民調／2024總統賴清德30%第一　朱立倫3%

嘉義市湖子內區徵收設置公園綠地　打造優質居住環境

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

連千毅宣戰勾惡：放鳥就退YT界

影片曝！夜唱男酒駕撞飛女騎士　她全身骨折亡

台南「消波塊卡女屍」21歲女大生亡！家屬見屍淚崩

OL身體對折陳屍合歡山！前夫見遺體崩潰

「腳交千金」豪宅曝光　管理員：晚上很熱鬧

母車禍死亡　子女處理後事冒出「大陸爸爸」

19歲男遭列車撞死　家屬提國賠315萬吞敗

即／台南東區大樓凌晨惡火　救出17人6人送醫

參加廖老大車聚　樂團萬元車馬費遭竊

他國道17分鐘連續違規12次　罰單撤銷

9歲女誤看A片被狼叔逼淫　怕爸爸殺死他隱忍9年

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

20mins700元台中私娼寮遭強拆　里長：20多個家庭怎麼活

騎士詭異點頭衝油罐車　一MOVE自救

更多熱門

相關新聞

直擊北車大廳塞爆！「排隊搶打疫苗」畫面曝

直擊北車大廳塞爆！「排隊搶打疫苗」畫面曝

台北市的台北車站、松山站2處中型接種站，於23日、24日2天皆提供高端及莫德納疫苗，市內診所則在每週二、三可預約。而今一早松山站就湧入許多人排隊等候，另外，北車車站大廳更是爆滿許多等打疫苗的民眾。據現場民眾表示，號碼牌目前已全數發完；台鐵也說，大廳排隊人龍確實都是在等候施打疫苗的人。

收購人頭帳還包吃助　14煞強擄拘禁2周才放人

收購人頭帳還包吃助　14煞強擄拘禁2周才放人

即／台南機車騎士離奇落水　送醫搶救中

即／台南機車騎士離奇落水　送醫搶救中

屏東也有「腳交女」　國道上盧小小嚇壞運將

屏東也有「腳交女」　國道上盧小小嚇壞運將

不聽警勸「醉後上路」　遭開單竟回：找我麻煩

不聽警勸「醉後上路」　遭開單竟回：找我麻煩

關鍵字：

車手假檢警南警圍捕緝獲影音台南

讀者迴響

熱門新聞

《戲說台灣》班底男星突驚傳病逝！友悲慟證實

機車1000公里換機油？他曝參考值打臉

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！曝實名嗆：我對你了解太多

宜蘭人為它一早排爆麥當勞！連北部人都趕去

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

醫喊別「關到發瘋」　但少去這些場所更好

快訊／1：53地震猛然一晃　台北有感

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

死神快出手了！　醫示警「這族群」死亡高風險

快訊／王少偉也確診！

桃園小姊妹染疫險死被要求回家　醫護喊冤還原事實

美女醫曝小孩確診用藥！咳嗽勿用這一種

變天降6度！轉涼時間曝　恐有颱風生成

頂尖對決！比爾蓋茲「做空特斯拉5億美元」馬斯克證實了

更多

最夯影音

更多
劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」
安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面