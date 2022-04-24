囂張！車手冒名「檢警」行騙　得手20萬又來電要提款卡

記者林悅／台南報導

台南市警六分局接獲報案，詐騙集團冒用假檢警身分，謊稱被害人身分遭冒用，須上門向其取走名下帳戶、提款卡及現金，於得手現金後，食髓知味，再度聯絡被害人，22日下午4時請被害人再交付其他金融帳戶的提款卡時，被市警六分局合力圍捕車手到案。

▲台南市警六分局合力圍捕出面取款車手到案，全案擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，詐騙機房一線人員冒用台電公司，稱被害人欠繳電費3萬元，並謊稱身分極可能遭到冒用，隨即將電話轉接給二線假檢警，由其在電話中假裝問筆錄，將民眾個資、金融帳戶及戶內款項皆詢明後，再派員分次上門取走金融卡和現金，使被害人損失20餘萬後，被害人詢問友人才知道自己遭人詐騙，趕緊向台南市警六分局新興所報案。

不料詐騙集團食髓知味，再度以電話要求被害人，交付其他帳戶之提款卡，並表示會派「檢察官」上門領取，六分局接獲線報後，調度線上便衣及制服警力，於22日下午4時許，至新建路埋伏，當場壓制逮捕出面取款車手，警方將持續追查其他被害人，並刨根溯源追查幕後集團。

警六分局強調：檢警絕不會在電話中做筆錄，也不會上門向民眾收取保證金、存摺或提款卡，民眾若接到類似電話，就是詐騙電話，請立即向165專線或附近派出所諮詢確認。也呼籲年輕人求職找工作應循正當管道，向職訓局和就業服務站洽詢，切勿當詐騙集團的車手，否則不但沒賺到錢，還要進牢獄吃牢飯，最後還要負起龐大的賠償責任，得不償失。