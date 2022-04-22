台中警逮毒蟲「丟槍、摔安全帽」挨批　警：為何沒看到員警被衝撞

▲台中警方日前逮捕毒蟲時，被網友批評員警丟槍、摔安全帽且飆罵三字經。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方20日傍晚巡邏時盤查1輛自小客車，車子竟加速逃逸，員警後來開槍擊中水箱才讓車子停車，也因此查獲駕駛是毒品通緝犯，但如此英勇的追捕過程，卻被網友批評把警槍丟在地上，飆罵三字經還怒丟安全帽，警方回應，當時手持辣椒水、警棍破窗逮人，事態緊急來不及放進槍套，且放在腳下是可控制位置，也有員警私下抱怨，網友只看到後段，前段員警被衝撞為何不鼓勵？

台中市政府警察局第六分局員警20日下午6點巡邏發現1輛自小客車形跡可疑，上前盤查時，駕駛拒檢加速逃逸，員警一路尾隨伺機攔查，見該車沿路危險駕駛，員警對空開了5槍示警，並朝引擎蓋開了4槍射中水箱，才讓車輛無法繼續行駛，警方立即破窗逮捕。

警方在環中路、廣福路口順利攔下車後，駕駛仍不配合開門受檢於是破窗，因而查獲53歲的陳姓駕駛是桃園地檢署發布的毒品通緝犯，車上並查獲3包海洛因及吸食器，除將陳男依法解送歸案，並依毒品、妨害公務罪嫌移送偵辦。

不料，員警如此英勇的追捕毒犯過程，卻被網友質疑素質有問題，不但把警槍丟在地上，壓制後還飆罵三字經，怒摔安全帽。

警方回應，當時員警破窗時，手持辣椒水、警棍，事態緊急來不及把槍放進槍套，以及擔心走火傷及無辜，雖然將槍枝放置地上，但仍是可控制範圍，且其他員警也在場支援戒護，壓制後已隨即撿起。

至於爆粗口一事，警方認為，因為犯嫌拒絕接受盤查，爆粗口純粹是逮捕過程中，嚴厲喝令犯嫌趴下所致，而怒摔安全帽，則表示會檢討改進。

有員警也為此抱不平，網友們只看到後面這段「比較高潮」的部份，但員警在前段追捕過程被衝撞的危險，又該如何評論？