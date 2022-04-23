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社會 社會焦點 保障人權

槍毒一起搞！南警同步掃蕩暴力犯罪集團　逮7治平對象

記者林悅／台南報導

台南市警局執行警政署「全國同步掃黑」專案，鎖定暴力犯罪集團及非法槍械等重點工作，自4月6日起至20日連續15天執行掃黑專案，共檢肅7名治平對象、32名成員，合計到案39人，查獲具有殺傷力槍械3把、子彈33顆，成果豐碩。

▲台南市警局執行警政署「全國同步掃黑」專案，共檢肅7名治平對象、32名成員，合計到案39人，查獲具有殺傷力槍械3把、子彈33顆，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局執行警政署「全國同步掃黑」專案，共檢肅7名治平對象、32名成員，合計到案39人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局執行警政署「全國同步掃黑」專案，共檢肅7名治平對象、32名成員，合計到案39人，查獲具有殺傷力槍械3把、子彈33顆，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局動員新營、白河、麻豆、學甲、歸仁、玉井、第一、第四、第六分局及刑事警察大隊優勢警力，針對轄內暴力犯罪集團同步執行威力掃蕩，為期15天的掃黑專案行動，展現南警嚴正執法、掃蕩黑道幫派之能力、魄力與決心。

▲台南市警局執行警政署「全國同步掃黑」專案，共檢肅7名治平對象、32名成員，合計到案39人，查獲具有殺傷力槍械3把、子彈33顆，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，這次共剷除7個犯罪集團，分別為暴力討債集團5個、聚眾鬥毆犯罪集團1個、暴力犯罪集團1個，其中以林姓主嫌為首之暴力集團，涉嫌藉高利貸放等重利方式作為組織經濟來源，等被害人無力償還債務，動輒以傷害、恐嚇等暴力犯行強勢催討債務，被害人迫於淫威怒不敢言，經永康分局成立專案小組長期監控，見時機成熟於本次專案期間同步執行拘提、搜索行動，緝獲首要林姓主嫌及2名共犯到案，並起獲甲基甲基卡西酮2盒及毒咖啡331包（毛重共計1,952.7公克）、3大包不明粉末（毛重4,440公克）、攪拌棒2支、電子磅秤3台、離子夾加熱棒3支、毒品咖啡包裝袋4袋、夾鏈袋4大包、大型電子磅秤1台、借據、本票等證物。全案以組織犯罪、恐嚇取財及毒品等罪嫌移送偵辦。

▲台南市警局執行警政署「全國同步掃黑」專案，共檢肅7名治平對象、32名成員，合計到案39人，查獲具有殺傷力槍械3把、子彈33顆，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局執行警政署「全國同步掃黑」專案，共檢肅7名治平對象、32名成員，合計到案39人，查獲具有殺傷力槍械3把、子彈33顆，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外刑事警察大隊偵六隊接獲被害人舉報，發現吳姓男子涉嫌藉高利貸放，誘使需錢孔急之被害人上鉤，等到無力償還暴增欠款，即以恐嚇脅迫遂行暴力討債，經抽絲剝繭偵辦鎖定吳姓主嫌，歷時8個月蒐證見時機成熟，由刑事警察大隊聯合學甲分局同步執行拘提、搜索行動，順利緝獲吳姓主嫌及其集團成員7人到案，起獲棍棒、儲金簿、金融卡、智慧型手機、筆記型電腦等證物。

▲台南市警局執行警政署「全國同步掃黑」專案，共檢肅7名治平對象、32名成員，合計到案39人，查獲具有殺傷力槍械3把、子彈33顆，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局執行警政署「全國同步掃黑」專案，共檢肅7名治平對象、32名成員，合計到案39人，查獲具有殺傷力槍械3把、子彈33顆，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府警察局局長方仰寧表示，疫情漸趨嚴峻之際，不容許幫派、暴力犯罪分子趁疫作亂，一發現不法將立即偵辦，並深入向上溯源、向下刨根，剷除賴以維生行業，斷絕金流。呼籲民眾如有發現任何可疑或違法情事，立即向市警局檢舉，警民聯手共同打擊犯罪、維護台南治安及宜居環境。

▲台南市警局執行警政署「全國同步掃黑」專案，共檢肅7名治平對象、32名成員，合計到案39人，查獲具有殺傷力槍械3把、子彈33顆，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局執行警政署「全國同步掃黑」專案，共檢肅7名治平對象、32名成員，合計到案39人，查獲具有殺傷力槍械3把、子彈33顆，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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