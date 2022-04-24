收購人頭帳還包吃助？怕被偷領或掛失　14煞強擄拘禁2周才放人

記者林悅／台南報導

台南、高雄地區發生詐欺集團詐騙收購被害人銀行帳戶，還限制帳戶持有人的行動自由，行徑囂張，引起警方高度重視，經報請檢察官指揮，專案小組循線破獲該詐欺車手集團，緝獲連姓主嫌等14人，全案依涉嫌違反組織犯罪防制條例、詐欺、恐嚇、妨害自由、傷害、殺人未遂等案，移送高雄地檢署偵辦。

▲台南、高雄警方聯手破獲詐欺車手犯罪集團，緝獲連姓主嫌等14人，全案依涉嫌違反組織犯罪防制條例、詐欺、恐嚇、妨害自由、傷害、殺人未遂等移送偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警六分局2月上旬接獲情資，經過查證後，確認嫌犯係連姓主嫌夥同陳姓男子等9人組成詐欺集團，於網路刊登高額貸款代辦公司，由被害人提供銀行存摺，再以「被害人可能將銀行帳號掛失偷領錢」為由，將被害人強行帶往臺南市某飯店控制，剝奪其行動自由，之後再移至其他飯店繼續監控經過2星期才釋放。

經過月餘蒐證監控，警方見時機成熟，於4月6日下午台南市六分局與保安警察大隊特殊任務警力及高雄市鹽埕分局，持搜索票5張、拘票5張共同執行攻堅，將相關涉案人員14人查獲到案，現場並查扣三級毒品K他命3公克、一粒眠589顆、點鈔機、筆記型電腦、智慧型手機16台、折疊刀、球棒、斧頭、點鈔機、監視器主機及現金8萬餘元等贓證物，順利瓦解詐欺車手集團，全案依涉嫌違反組織犯罪防制條例、詐欺、恐嚇、妨害自由、傷害、殺人未遂及組織犯罪條例等案，移送高雄地檢署偵辦。

這次查獲之相關犯嫌年紀最大的約莫20來歲，年紀輕輕卻不思正業，成為詐欺犯罪集團利用的對象，組成詐欺車手集團，專為詐騙集團收購金融帳戶，並提領贓款，但最後還是栽在警方手上，要為自己的犯行付出代價。

六分局長許敏能呼籲民眾平日應多關注警察各項犯罪預防宣導，尤其對各種新興之詐騙手法更要小心，不要因一時疏忽而遭受損失。也呼籲青少年朋友應有正確的生涯規劃觀念，切莫貪圖近利而身陷囹圄。更不要輕忽警察維護治安之決心與能力，第六分局將持續打擊犯罪的強度，以淨化社會治安，絕不鬆懈。