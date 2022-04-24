許智傑：疫情大爆發死亡率極低　民眾感受到陳時中用心

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，根據《美麗島電子報》最新民調，指揮中心指揮官陳時中的滿意度高達63.9%，且有66.5%的人認為沒有必要撤換陳時中。對此，民進黨立委許智傑表示，台灣疫情大爆發但死亡率極低，台灣在全世界的防疫表現相當亮眼，相信民眾都感受到陳時中的專業、認真與用心。

美麗島電子報董事長吳子嘉23日指出，根據4月國政民調問到「陳時中帶領團隊制定新冠肺炎的防疫政策和表現」，有63.9%的人滿意、33%不滿意； 另外也調查「若未來幾月確診暴增、疫情快速擴散，有無必要換掉陳時中」，有66.5%的人認為沒有必要、26.7%的人認為有必要。

許智傑24日上午受訪時表示，台灣疫情大爆發但死亡率極低，陳時中因應病毒變種和社會狀況，調整出不同的防疫政策，讓台灣在全世界的防疫表現相當亮眼，相信民眾都感受到陳時中的專業、認真與用心，這點當然也反映在民調數字上。

許智傑也說，至於未來的台北市長或其他直轄市長的選舉，陳時中都是一個活棋，也是一個好棋，「我們就拭目以待吧」。

另外，本次民調結果也顯示，總統蔡英文的信任度為54.6%、不信任度為38.3％，施政滿意度為56％、不滿意度為39.2％；行政院長蘇貞昌的施政滿意度則下滑至49.9％、不滿意度則為43.7％。

對此，許智傑則表示，感謝台灣人民對民進黨及總統蔡英文政府的支持與肯定，但因烏俄戰爭和疫情的影響，基層民生經濟表現確實還有進步的空間，這次政府總決算剩餘創下歷史新高，算是相當不簡單，接下來若再推繼續出「紓困6.0」，持續努力顧民生，人民一定會更肯定。