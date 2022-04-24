「單日破萬」不是問題了　沈政男：要觀察會不會破10萬

記者陳俊宏／綜合報導

23日新增4126例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，「單日破萬」不是問題了，現在是要觀察會不會單日破10萬，照Rt值來算，23日應該破5000，就看今天（24日）、周一了。

沈政男在臉書說，指揮中心23日有找所謂高風險縣市來討論疫調改變事宜，但其中的高雄現在相對是比較讓人放心啊；其中有一個縣市建議說，中央應該提出預測模型，好讓大家來擬定戰略與戰術，他其實就是一直嘗試在做建模（modelling）。

▼23日新增4126例本土確診。（圖／指揮中心提供）

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沈政男指出，你看台北23日說「很快就會單日新增破萬」，但4/10還認為只要有在防疫，就不至於破萬。他認為，「破萬不是問題了，現在是要觀察會不會單日破10萬！」

沈政男提到，台北市已經有主辦單位取消5月的演唱會了，這對於降低Rt值會有幫助，顯然大家還是會擔心啦；新增4126是低於預期，照Rt值來算23日應該破5000，就看今天、周一了。

本土疫情爆發，指揮中心指揮官陳時中近日坦言，當染疫人數達15%至20%，到處都有染疫過的人，如同一般感冒，倘若嚴重度降低，就是實質與病毒共存，社會管理及接觸者情況相對就不會那麼敏感，而中重症的醫療就是更為重要的一件事。至於陳所說的15%至20%，經換算約為348.9萬人至465.2萬人。

►本文獲得沈政男醫師授權。