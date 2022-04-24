民進黨選對會討論台中市長人選　何欣純有信心：尊重主席徵召權利

▲民進黨立委何欣純日前宣布爭取台中市長提名。（圖／何欣純國會辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨選舉對策委員會24日開會，預計討論台中市、雲林縣、苗栗縣等3縣市長人選，已表態參選台中市長的民進黨立委何欣純表示，她對自己非常有信心，不過還是要尊重民進黨主席蔡英文的徵召權利，「只要蔡英文決定徵召誰來參選台中市長，我們都會團結一致、全力以赴」。

民進黨秘書長林錫耀23日受訪時表示，民進黨選對會將在24日開會，而台中市長人選會列入討論，開會討論如果有結論，會再向外界說明。據指出，蔡英文日前已經分別與何欣純、立法院副院長蔡其昌、前台中市市長林佳龍見面，並徵詢個別參選台中市的意願。

對此，何欣純24日上午透過影片向媒體表示，自從她正式表態要爭取台中市長徵召以後，有很多泛綠支持者及台中市民，即便是不在自己的選區，也有很多人打電話、傳訊息或傳簡訊給她，用各式各樣的方式為她加油、打氣與鼓勵，「我深受感動，也覺得非常有希望」。

何欣純也說，她對自己非常有信心，不過選對會的討論結果，最後還是要尊重蔡英文的徵召權利，自己表示尊重也全力支持，「只要蔡英文決定徵召誰來參選台中市長，我們都會團結一致、全力以赴」，唯一的目標就是要迎回台中、要迎回台中市民對這個城市的光榮感。

民進黨選對會由蔡英文擔任召集人，其他成員包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、林佳龍、民進黨秘書長林錫耀、前民進黨秘書長洪耀福等人。