陳時中速度慢！柯文哲籲別寫公文　「打3劑以篩代隔」沒接種才要居隔

▲柯文哲赴中山區級關懷中心。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

新冠疫情嚴峻，指揮中心23日上午與台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣開會，達成初步共識「重點疫調」實施辦法，包括簡化疫調作業、居隔擬縮短為7天。但面對23日開會討論之後，還得於25日召開第二次討論，台北市長柯文哲表示，他們都知道速度慢了，其實「戰況緊急時就不要寫公文了。」

指揮中心23日與台北市、新北市、桃園市、高雄市、花蓮縣、基隆市6個高風險縣市的首長開會，指揮官陳時中表示，防疫會議初步共識，要簡化疫調；另也研擬以篩檢降低居隔強度，初步參考國際經驗把居家隔離天數縮短為7天，並於25日舉辦第二次縣市會議與專家會議後決定。

被問到23日與衛福部長陳時中討論居隔放寬，但25日還要再開會討論，以及進行專家會議才能決定，這樣是否速度太慢？柯文哲直言，「我們都知道慢了啦！」其實這種緊急狀況時也不用開什麼會議，大家講好直接發布命令即可。

柯文哲提及，北市府每天早上開會後就當場就採用了，要怎麼做就怎麼做，「你還在專家會議繞一圈，戰況太緊急時就不要寫公文了。」

關於台大公衛教授陳秀熙認為，居隔天數縮短應視有無接種第三劑疫苗決定？柯文哲回應，「有打疫苗與未打疫苗的待遇應該不同。」如果是他來設計計畫的話，應是有接種3劑疫苗者「以篩代隔」，沒打3劑疫苗則要隔離，「這樣效率會更快。」

另外，醫師沈政男認為，台灣現在每日新增才數千，卻已有地方政府想要「放棄疫調與匡列」，這是防疫大忌。柯文哲說，台北市該公布疫調時仍會公布，但若公布沒用就不會公布，「我覺得這是動態的。」倘若一下子一天1萬名確診，這樣能否疫調？「當然是沒辦法做。」所以就現有人力物力做最佳使用。