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表揚台南194位模範勞工　 黃偉哲盼勞資共營造安全職場認真上工安全回家

▲台南市長黃偉哲22日出席2022年台南市模範勞工表揚大會，獎勵194位模範勞工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲22日出席2022年台南市模範勞工表揚大會，獎勵194位模範勞工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為慶祝五一勞動節，台南市長黃偉哲22日出席2022年台南市模範勞工表揚大會，獎勵194位模範勞工，受表揚的模範勞工，除工作表現受肯定外，還要經過台南市政府決選才脫穎而出，再由黃偉哲親自頒獎表揚。

黃偉哲市長除了恭喜獲表揚的勞工朋友外，更感謝所有勞工朋友在各自崗位上的付出，也期待營造更好的勞資關係，共同維持職場工作環境的安全，讓勞工在職場認真工作、平安回家。黃偉哲也現場加碼贈送10份200元超商禮券，希望能慰勞更多勞工朋友。

▲台南市長黃偉哲22日出席2022年台南市模範勞工表揚大會，獎勵194位模範勞工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市人口185萬，其中勞動人口97餘萬人，勞動參與率六成，為六都第二。近年招商引資有成，在南科及綠能科學城雙引擎的帶動下，吸引台積電、聯電、ASML、GARMIN等科技大廠投資，更有電商龍頭momo、南台灣第一家三井Outlet、南仁湖等商業服務業陸續進駐，創造了33,447個就業機會，活絡就業市場，讓不同領域人才都能擇其所愛，發揮所長。

▲台南市長黃偉哲22日出席2022年台南市模範勞工表揚大會，獎勵194位模範勞工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府每年持續舉辦大、中、小型就業博覽會，針對重大投資案，更協助企業辦理專場徵才活動。如：協助Garmin、三井Outlet等辧理徵才。在協助弱勢族群就業部份，勞工局除創建「身心障礙者人力銀行」協助媒合，也成立身心障礙創意推廣平台「晴天創意築夢坊」來協助銷售手工藝品，更獲南市府指定為接待外賓禮品。上述的努力也締造了台南2021年失業率僅3.9％，不但低於全國3.95％，更與台中、高雄並列六都最低的成績。

▲台南市長黃偉哲22日出席2022年台南市模範勞工表揚大會，獎勵194位模範勞工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府除了創造就業機會、並協助就業媒合外，黃偉哲也強調，健康的勞工、安全的職場，不僅是對於勞工，同時也是對於雇主的保障。目前台南已成立35個安衛家族，共有7百多個事業單位參與，以大廠帶小廠的方式，形塑出南市的職場安全文化，並透過「職業安全衛生防災訪視」輔導員，保障勞工安全與健康。

▲台南市長黃偉哲22日出席2022年台南市模範勞工表揚大會，獎勵194位模範勞工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，配合五一勞動節，除了在22、23日兩天辦理台南市模範勞工表揚活動外，還有4月30日「勞工模範母親表揚」、5月29日「健康講座-如何增進幸福力」，還有最受到大家喜愛的「勞工休閒旅遊優惠方案」，除了肯定勞工朋友的貢獻外，也希望喚起民眾對於職場安全以及勞工朋友身心健康的重視，持續打造台南成為宜居的友善城市。

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