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快訊／雲林確診再+48　40所停課學校看這裡

▲雲林今日約40所校園預防性停班課進行清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林今日約40所校園預防性停班課進行清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣確診數連日遽增，許多學校大受影響，為保護學童安全進行全校或部分班級停課，斗六鎮東國小家長也在今（22）日中午接到學校傳來訊息，「今天下午學校部分班級預防性停課，請家長到學校來接送學生」。根據雲林縣政府教育處統計，今日共有約40所學校有停課狀況。

▲雲林縣今（22）日停課學校、班級數。（圖／記者蔡佩旻攝）

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▲雲林縣今（22）日停課學校、班級數。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

●雲林縣目前停課學校班級
斗六市
雲林國中-1班(4月15-25日)、小博士幼兒園-1班(4月19-28日)、私立維多利亞中學-1班(4月21-30日)、私立正心中學-1班(4月20-29日)、斗六市立幼兒園-1班(4月20-30日)、鎮西國小-4班(4月21日-5月1日)
虎尾鎮
崇德國中-1班(4月20日-5月1日)、安慶國小-1班(4月21-30日)
褒忠鄉
復興國小(4月21日-5月1日)、褒忠國小-1班(4月21日-5月1日)、褒忠鄉立幼兒園(4月21-30日)
斗南鎮
僑真國小(4月21-4月30日)、東明國中(4月14-4月24日)
口湖鄉
聖文幼兒園(4月18-27日)
土庫鎮 馬光國中-1班(4月21-30日)

▲雲林縣今（22）日停課學校、班級數。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣今（22）日停課學校、班級數。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

●雲林縣預防性停課
斗六市 私立正心中學、鎮西國小、斗六國小-3班
斗南鎮
文安國小附幼-1班、大東國小-1班、斗南高中-1班
西螺鎮
東南國中-4班、
虎尾鎮
崇德國中-2班、安慶國小、虎尾國小-1班、、
北港鎮
北辰國小-1班
崙背鄉
崙背國小 褒忠鄉
龍巖國小、褒忠國小、褒忠國中-3班
元長鄉
宏祐幼兒園、元長鄉立幼兒園-2班、信義國小、仁德國小
麥寮鄉
豐安國小、豐安國小附設幼兒園、美奇幼兒園
東勢鄉
明倫國小-2班、
莿桐鄉
六合國小-1班、莿桐鄉立幼兒園
口湖鄉
口湖國小-1班
林內鄉
林內國中-1班

▲雲林縣今（22）日停課學校、班級數。（圖／記者蔡佩旻攝）

▼▲雲林縣今（22）日預防性停課學校、班級數。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今（22）日停課學校、班級數。（圖／記者蔡佩旻攝）

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