警掃蕩槍毒集團　器具放車上藏偏僻停車場...到處都是加工廠

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局以「系統性掃黑」策略持續打擊黑道幫派，動員346名警力，臨檢搜索幫派圍事經營與經常活動共計51處，檢肅黑幫陳姓、丁姓2人為首、手下成員12人，並查獲地下兵工廠、毒咖啡包分裝廠，起獲改造霰彈槍、長短槍、子彈、毒品。檢警今(21)日將其分依組織犯罪、暴力討債以及槍砲、毒品等罪嫌移送。

▲雲林縣警局刑大科技偵查隊隊長劉丁心、刑警大隊長曾順光、虎尾偵查隊長郭建宏於記者會中說明案情。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方說明，2020年在斗六公正派出所前械鬥案相關成員，羈押期滿被放出來的陳姓男子(36歲)曾為鄭吉修旗下小弟，因強盜、毒品、詐欺以及妨害自由等案件，遭雲林地院等司法機關發布7條通緝在案，在接收鄭吉修地盤後，投靠竹聯幫地虎堂許姓分會長，轉而從事酒店及八大特種行業圍事，更夥同旗下2名男子改造槍枝並分裝毒品咖啡包販售牟利。

▲警方破獲兵工廠起獲大量槍械及子彈，嫌犯還備有槍架展示及清槍工具。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警局刑大科技偵查隊長劉丁心指出，警方蒐證後，報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮偵辦，先於今年3月31日將主嫌陳男查緝到案，其餘王姓男子(38歲，有槍砲犯罪紀錄)、楊姓男子(34歲，竊盜及公共危險前科)2人因害怕槍毒工廠地點會曝光，王男便將毒品包及製毒工具搬到預先購買的權利車上藏放。

▲雲林警動員346名警力，檢肅黑幫陳姓、丁姓2人為首、手下成員12人，並查獲地下兵工廠、毒咖啡包分裝廠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此外，更將車輛開至東勢鄉偏僻的停車場停放，因檢警早已對黑道幫派治安份子監控，14日見時機成熟收網破窗將相關毒包和工具等證物全數起出。因陳男早被發布通緝在案，訊後即已發監執行，另王、楊二男則因犯罪嫌疑重大，為雲林地方法院裁定羈押禁見。

▲警方於東勢鄉偏僻停車場江嫌放藏毒車輛破窗起出大批分裝器具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另外，虎尾警分局針對去年統領KTV停車場「球棒隊」兩方人馬鬥毆事件續查，對其中不法分子的背景以及金流動向追查發現，來自台西鄉人馬平時從事不法高利貸放款牟利，並以合法物業管理顧問公司名義，聚眾暴力討債，一併緝獲丁姓、趙姓男子等9人，訊後全數依以組織犯罪、暴力討債等罪名移送。

雲林縣警局配合警政署「111年度第1次全國同步掃黑行動專案」查緝成果豐碩，共計查獲槍械改造工廠、毒咖啡包分裝廠，起獲改造霰彈槍2把、改造手槍1把、長短槍子彈73顆、毒品咖啡包725包(3585公克)、毒品半成品(574公克)、刀械、棍棒、等贓證物，展現雲林縣警察局除暴反黑之決心。

▲虎尾警分局針對去年統領KTV停車場「球棒隊」兩方人馬鬥毆事件續查，來自台西鄉人馬平時從事不法高利貸放款牟利，緝獲丁姓、趙姓男子等9人移送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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