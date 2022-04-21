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「西螺媽祖太平媽文物館」揭牌　「凝視螺陽」福興宮新書發表　

▲西螺福興宮20日舉行「凝視螺陽：福興宮藏重要古物與一般古物研究」新書發表會暨「西螺媽祖太平媽文物館」揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮20日舉行「凝視螺陽：福興宮藏重要古物與一般古物研究」新書發表會暨「西螺媽祖太平媽文物館」揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮20日舉行「凝視螺陽：福興宮藏重要古物與一般古物研究」新書發表會暨「西螺媽祖太平媽文物館」揭牌儀式，邀請阮劇團表演與廟方出版的套書簡介外，內政部長徐國勇、文化資產局副局長吳華宗、文觀處長陳璧君、大甲鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤一同出席揭牌儀式。

西螺福興宮對於推廣廟內所藏之文物類文化資產，一向不遺餘力。近幾年來，廟方透過縣府向文資局提出古物相關之計畫案，並順利獲得補助，先後完成了文物的調查研究、國家重要古物「好義從風匾」、本縣一般古物「莫不尊親匾」、「翹首供桌」、「南投陶香爐」之修復，以及「西螺媽祖太平媽文物館」展藏空間之設立等等。

▲西螺福興宮20日舉行「凝視螺陽：福興宮藏重要古物與一般古物研究」新書發表會暨「西螺媽祖太平媽文物館」揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮「西螺媽祖太平媽文物館」存放「好義從風匾」、「太平媽南投陶香爐」、「翹首供桌」、「莫不尊親匾」等四件古物。（圖／記者蔡佩旻攝）
 
副縣長謝淑亞表示，本次福興宮3類6冊套書的出版，即是文資局補助，輔以福興宮自費出版的成果。「古物專書套書」4冊，呈現「好義從風匾」、「太平媽南投陶香爐」、「翹首供桌」、「莫不尊親匾」等四件古物之調查研究成果。《凝視螺陽三百年：雲林西螺福興宮歷史與文物集粹》，主要內容是藉由目前宮藏之古物及具文資潛力之文物，講述西螺及福興宮的歷史。「好義從風匾」相關歷史故事之繪本，則是針對年幼的讀者設計。

文化觀光處處長陳璧君表示，在文物的保存及文資價值研究方面，西螺福興宮已逐漸累積了豐碩經驗及成果。此次「西螺媽祖太平媽文物館」，是縣內首見具有恆溫恆濕裝置，並經由多位博物館展示專業、文物保存專業的專家協助把關才得以完成。本次出版的套書，可謂集廟方近年努力成果之大成，透過重新編排、加入新研究成果，讓讀者們得以清楚了解廟藏文物之特色及可貴之處，非常值得肯定。
 
福興宮董事長楊文鐘指出，福興宮近年來致力於保存廟內文化資產，不僅陸續自費委託逢甲大學文物普查團隊為廟內許多神像、匾額等文物進行深入的歷史調查及科學研究，確認文物的文化資產價值，並在文化部文化資產局及縣府的協助及補助下，完成多件古物的指定及文物修復、保存、推廣等相關工作，本日揭牌的「西螺媽祖太平媽文物館」，亦是補助成果之一。未來福興宮亦將持續推廣廟內文化資產。

▲西螺福興宮20日舉行「凝視螺陽：福興宮藏重要古物與一般古物研究」新書發表會暨「西螺媽祖太平媽文物館」揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮「西螺媽祖太平媽文物館」揭牌儀式，內政部長徐國勇、文化資產局副局長吳華宗、文觀處長陳璧君、大甲鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤一同共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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