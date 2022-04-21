雲林＋42重點足跡！虎尾星巴克、斗六麵攤連朝天宮繞境也在列

▲雲林縣長張麗善疾呼，病毒共存來臨，疫苗真的要打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今日公佈新增本土病例＋42案例分布於7鄉鎮，斗六市 23例、虎尾鎮4例、斗南鎮6例、古坑鄉台西鄉各1例、褒忠鄉5例、元長鄉2例。雲林縣衛生局指出，應證中央流行疫情指揮中心所述，四月底極可能突破萬例，疫調將不如以前重要，未來雖持續進行，但將會以摘要方式來公佈及說明。

▲雲林政府確診者重點足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣衛生局長曾春美公布重要足跡：

案41395（斗六市）4/18深夜00:40-01:40在威曼斯KTV。

案41397（斗六市）4/14從早上9:00至夜間22:00均於大立光排骨麵，4/15晚間18:00-20:00 於斗六保竹李天宮旁流水席用餐2小時。

案41400（斗六市）4/19晚間19:00-21:00於斗六燒究燒肉用餐。

案41403（斗六市）4/18晚間18:00-19:30於熱海緻火鍋用餐。

案41410（古坑鄉）4/16下午14:00-15:30於斗六家樂福購物。

案42109（元長鄉）4/18下午13:00-14:00於虎尾川牛木石亭。

案42110（斗六市）4/18傍晚17:30-18:30於一合相素食用餐。

案42111（虎尾鎮）4/17下午14:00-22:30星巴克虎尾門市停留8小時，22:40-23:30到虎尾忠正豆漿，4/18下午13:30-15:30於中國信斗六分行，接著15:30-16:30在康是美斗金門市購物，4/19早上06:30-15:00 在星巴克虎尾門市7.5小時。

案42857（斗六市）早上7:50-8:20 到元龍汽車檢驗所。

案42850（褒忠鄉）4/16晚間21:00-24:00在褒忠東海釣蝦場停留3小時，4/18深夜23:00-23:30在褒忠東海釣蝦場停留30分鐘，4/19傍晚16:00-18:00在北港鎮朝天宮繞境活動停留2小時。

▲雲林縣今日公佈確診42例，分布於7鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美表示，今日本土案例數增多，也應證中央流行疫情指揮中心所說，目前到四月底的本土個案可能突破萬例，在高峰期指揮中心對於確定病例的可傳染期，可傳染期的密切接觸者的匡列期間調整為發病前2日至隔離日，未來對於疫調因傳染數量增加，指揮中心認為疫調已經不如以前重要，最重要的還是個人的防疫防護，未來仍持續疫調，如有重要的足跡同樣還是會透過媒體公布或發佈在雲林縣政府官網。

雲林縣長張麗善表示，針對案情及疫情均以簡摘的方式報告，不再鉅細靡遺一一說明CT值與足跡，公布足跡均針對病情案發的前2日做疫調，一直到隔離有可能潛伏感染力的部分。張麗善強調，透過足跡報告只是要提醒大家，提高警覺針對有足跡重疊部分做自我健康監測，或是有任何不適自行於家中快篩，我們不希望被公布的店家遭標籤化，畢竟店家在第一時間都已進行清消。

▲截至2020年4月20日，本縣居家隔離個案數543人，累計共1453人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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