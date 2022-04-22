竹市+23！阿妹演唱會再+1　足跡公布：巨城、全聯、大遠百17處

▲新竹市今日新增23例確診，其中有7例是居隔期陰轉陽、8例有接觸史，餘8例新增個案尚在疫調中。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導



中央流行疫情指揮中心今日公布，新竹市新增23名確診個案，其中有7例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，8例為確診個案之密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者，餘8例新增個案尚在疫調中。

在今日所有確診個案中，再增1例曾參加阿妹演唱會之個案，出現咳嗽、流鼻水等症狀後採檢陽性確診；另2例為建功國小及舊社國小學童確診案，建功國小班級 今（4月22日） 起停課、預計5月2日復課，舊社國小係舊案衍生，該校班級已於4月15日停課、預計4月26日復課。今日竹市校園共21校停課、3校復課，竹市目前累積24校停課或停班。

今日確診個案相關足跡包括巨城、全聯福利中心、大遠百等人潮密集公共場所，皆已通知營業場所進行清消。衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡， 可自行至國軍社區篩檢站採檢。

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▲▼相關足跡。





衛生局說明，新竹市111年確診累積人數至今共 239人（截至111年4月21日），全數皆為輕症、無症狀，無重症，目前居家隔離1,313人，康復出院人數73人。

衛生局表示，新竹市居家照護關懷中心昨（21）日啟動，符合條件之無症狀、輕症確診者，經衛生局評估後可採居家照護，截至今（22日）中午止共6人接受居家照護，年齡介於26至63歲間。

另衛生局指出，國軍社區篩檢站昨（21）日共計篩檢567人，報告已全數確認，共計7人陽性，均依續依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。

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