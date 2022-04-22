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竹縣+48！12歲以下5染疫　31確診足跡曝：麥當勞、肯德基入列　

▲竹縣+48！42人輕症、無症狀　麥當勞、肯德基…等31處列足跡。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣新增48例新冠肺炎本土確診案例，其中15例為居隔、匡列確診，27例為症狀就醫、篩檢確診。圖為縣長楊文科。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(22日)公布新竹縣新增48例新冠肺炎本土確診案例，其中15例為居隔、匡列確診，27例為症狀就醫、篩檢確診，6例仍疫調中。為了因應未來與病毒共存，中央預計確診人數將會暴增，防疫步調與做法勢必得轉變，新竹縣今緊急成立跨局處「新竹縣防疫緊急應變中心」，盡早整合縣內各項資源，準備好迎接防疫全新階段。

竹縣衛生局說明，今日確診除疫調中的6例外，其餘42例皆為輕症或無症狀，年齡分布在5-89歲，Ct值13.0-29之間，多數為青壯年，症狀多為喉嚨痛、咳嗽和發燒，無症狀者有14人，均安排收治醫院或是集中檢疫所治療。

▲竹縣+48！42人輕症、無症狀　麥當勞、肯德基…等31處列足跡。（圖／新竹縣政府提供）

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▲▼今日確診除疫調中的6例外，其餘42例皆為輕症或無症狀，年齡分布在5-89歲，Ct值13.0-29之間，多數為青壯年，症狀多為喉嚨痛、咳嗽和發燒，無症狀者有14人。

▲竹縣+48！42人輕症、無症狀　麥當勞、肯德基…等31處列足跡。（圖／新竹縣政府提供）

衛生局指出，竹縣疫情趨勢目前以校園、教育機構師生感染、延伸家庭群聚為主，其次為職場群聚和跨城市旅遊活動史，今日確診者有5人為12歲以下，分別是2名幼兒和3名學生。同時社區不明感染源持續增加，呼籲縣民做好防疫，盡速完整接種疫苗。

衛生局表示，現階段疫情以輕症為主，民眾仍持續進行防疫，但不必過度恐慌，同時提醒下列幾項因應步驟：

1、萬一被通知確診怎麼辦？
請留在家中、等候通知、一人一室、不得共餐、配戴口罩、觀察自身症狀，有一些常常摸的接觸的東西要消毒，回想曾經的接觸者並通知對方。

2、萬一接觸過確診個案怎麼辦？要注意什麼？
如果曾經共餐、居住、或未配戴口罩面對面15分鐘以上，就是密切接觸者，需先在家自我隔離，並通知衛生局安排採檢。

3、如果我是密切接觸者的接觸者怎麼辦？
自我健康監測等待該名接觸者採檢，看陽性或陰性，假如陰性就排除。

新竹縣社區篩檢站資訊：
4/22(五)下午6-9時在大安醫院急診室提供篩檢服務。
4/23(六)下午6-9時在大安醫院急診室提供篩檢服務。
4/24(日)下午6-9時在大安醫院急診室提供篩檢服務。

▲竹縣+48！42人輕症、無症狀　麥當勞、肯德基…等31處列足跡。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼相關足跡。

▲竹縣+48！42人輕症、無症狀　麥當勞、肯德基…等31處列足跡。（圖／新竹縣政府提供）

▲竹縣+48！42人輕症、無症狀　麥當勞、肯德基…等31處列足跡。（圖／新竹縣政府提供）

▲竹縣+48！42人輕症、無症狀　麥當勞、肯德基…等31處列足跡。（圖／新竹縣政府提供）

▲竹縣+48！42人輕症、無症狀　麥當勞、肯德基…等31處列足跡。（圖／新竹縣政府提供）

▲竹縣+48！42人輕症、無症狀　麥當勞、肯德基…等31處列足跡。（圖／新竹縣政府提供）

▲竹縣+48！42人輕症、無症狀　麥當勞、肯德基…等31處列足跡。（圖／新竹縣政府提供）

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