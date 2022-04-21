雲林+42！　親友群聚新增1孕婦3幼童　老師衝小巨蛋聽阿妹也染疫

▲雲林縣今日公佈確診42例，分布於7鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(20)日公佈雲林確診＋42，斗六市 23例、虎尾鎮4例、斗南鎮6例、古坑鄉台西鄉各1例、褒忠鄉5例、元長鄉2例，其中斗六居酒屋相關傳播鏈有15例；斗六一名教師為小巨蛋演唱會確診；斗南確診者其中一名是孕婦；全縣42案例中小於5歲有3例3歲、5歲、7個月。目前居家隔離個案數543人。

斗六市23例，案41393 、案41394 、案41395、案41396、案41397、案41398、案41399、案41400、案41401、案41402、案41403、案41404、案41437、案42851、案42852、案42853、案42854、案42855、案42856、案42857、案42110、案43405、案43406。虎尾鎮4例，案41412、案42111、案42112、案43408。古坑鄉1例，案41410。台西鄉1例，案41411。褒忠鄉5例，案41413、案42858、案42859、案42113、案42114。元長鄉2例案42850、案42109。

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▲斗六居酒屋傳染鏈今日增加15人，其中3例為海村海鮮餐廳重疊足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

居酒屋相關感染源最早為來自桃園確診顧客，今日延伸相關確診個案新增15例，其中11例有品香居酒屋用餐足跡，3例與品香居酒屋確診個案於海村餐廳有相同足跡，另1例為品香居酒屋確診消防員家人。

▲褒忠鄉案39903昨日確診與朋友聚餐後今3名友人確診。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

褒忠鄉播鏈有2，其中一案為朋友吃飯聚會傳染，最早傳染源頭為昨4/20公布案39903 的接觸確診朋友案37902（高雄市)，不慎染疫後與友人聚餐傳染，案42858、案42859、案42850。家庭群聚褒忠鄉案40369為美髮師，是4/20公布確診個案，傳染給家人丈夫案41413、女兒案42113、兒子案42114。

▲褒忠鄉案30369昨日確診，其丈夫及子女PCR也呈陽性今日公佈確診。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

孕婦確診者為斗南鎮案41406，傳染鏈為家庭群聚，孕婦4/17出現頭暈、發燒症狀，其兒子於4/19出現發燒等症狀，自行就醫採檢 PCR 陽性確診，其他家人於4/20陸續檢驗陽性確診。孕婦的朋友案43407知道後隨即自行使用快篩陽性，再前往醫院PCR檢驗亦呈現陽性確診。

▲斗南鎮孕婦案41406確診，其丈夫、公公及兒子與朋友匡列篩檢PCR呈陽性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

教師確診有2例，案42110居住斗六市於桶頭國小任教，曾前往台北小巨蛋觀賞阿妹演唱會，目前無症狀。案41412為中正國小教師PCR陽姓CT值27.8，已收治集中檢疫所治療。

▲雲林＋42案例足跡重點公布。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲截至2020年4月20日，本縣居家隔離個案數543人，累計共1453人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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