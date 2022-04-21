柯文哲估全台1／3確診　「現在的問題是感染期程怎麼分布」

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

本土疫情升溫，台北市長柯文哲日前估台灣最後約有七百萬人染疫，柯文哲21日指出，純粹從學術上考量，最後影響總感染人數的是疫苗覆蓋率，公共措施只是延緩感染速度，但感染時間怎麼分布，太短醫療體系承受不住、太長對社會經濟也不好，這是個蠻難的題目，「台灣能不能像韓國這樣幹，我不曉得。」

柯文哲表示，純粹從學術上考量，最後影響總感染人數的是疫苗覆蓋率，公共措施只是延緩感染速度，對最後總人數不會有影響，在確定不能輕零後，還是要使用公共手段來抑制感染人數，不然一下子衝太高，會超過整個社會容忍範圍。

對於「拉平曲線」的理論，柯文哲舉例，2009年H1N1禽流感大流行，最嚴重會到呼吸窘迫症，只剩一招叫葉克膜，當時台大醫院有9台葉克膜，若病人只有9個以下，每個都可救活，因為使用葉克膜存活率大概九成，如果有第10個來，沒葉克膜用就死掉了。

柯文哲直言，韓國因為總統大選就完全不管，總人口5000萬、有1700萬人感染，如果這1700萬人集中在2-3個禮拜，什麼樣的醫療體系都受不了，若平均分布在5-6個月，對社會衝擊力就沒有那麼大，兩年後回來看，估計總人口的3分之1會感染。

柯文哲表示，現在的問題是這3分之1的人口感染要怎麼分布，時間太長也不好，對社會拖太久了，什麼叫做剛剛好，這就是科學，到底在台灣社會每天確診幾例是最恰當的，這是個蠻難的題目，涉及國家戰略，「韓國、美國就不管，代價是1700萬人集中在4-5個月感染，台灣能不能像韓國這樣幹，我不曉得。」